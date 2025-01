video suggerito

Mourinho ai playoff di Europa League per un soffio: Fenerbahçe salvato da un'incredibile combinazione José Mourinho accede ai playoff di Europa League col Fenerbahçe grazie a un'incredibile combinazione. I turchi chiudono all'ultimo posto disponibile ma al 94′ hanno evitato una beffa clamorosa. Qualificati grazie a un solo gol.

A cura di Fabrizio Rinelli

José Mourinho era in tribuna alla MCH Arena, stadio situato a Herning in Danimarca e casa del Midtjylland. Qui il suo Fenerbahçe, nell'ultimo turno della fase campionato di Europa League, è riuscito a pareggiare 2-2 qualificandosi incredibilmente ai playoff della competizione. Un passaggio del turno col brivido per i turchi che chiudono questa prima fase del nuovo format al 24esimo posto, l'ultimo disponibile per accedere ai playoff. Con il Fenerbahçe però a pari punti ha chiuso anche lo Sporting Braga e l'Elfsborg insieme a Paok e Twente.

I greci e gli olandesi sono finiti davanti al Fenerbahçe per maggiore differenza reti rispetto ai turchi, così come stabilito dal regolamento Uefa in base all'articolo 18 del regolamento sulle squadre che arrivano a pari punti. Ebbene la squadra di Mourinho, andata sotto di un gol, è riuscita a ribaltare il risultato andando sull'1-2 fino al minuto 86 quando i danesi hanno realizzato il gol del pareggio che ha fatto tremare lo Special One. A quel punto la differenza reti sul Braga, impegnato contro la Lazio, era di solo un gol. E al 94′ ai portoghesi viene annullato un gol.

Come ha fatto il Fenerbahçe a qualificarsi ai playoff nell'ultimo posto disponibile

Il Braga aveva infatti messo a segno il gol che avrebbe dato la qualificazione ai portoghesi. La vittoria contro la Lazio per 1-0 però non è bastata poiché la differenza del Fenerbahçe rispetto ai portoghesi era di +1. In caso di parità anche della differenza reti, i criteri stabiliscono al terzo punto che sarebbero stati considerati i gol segnati. Ebbene a quel punto i turchi sarebbero rimasti fermi a quota 9 e il Braga a 10 nonostante i 12 gol subito rispetti agli 11 dei turchi. Un finale incredibile che ha fatto tremare Fenerbahçe e anche Mourinho.

La Lazio "salva" Mourinho dall'eliminazione

In pratica il gol di En-Nesyri ha consentito ai turchi di passare il turno. E pensare che dall'altra parte la Lazio, che ha chiuso al primo posto nonostante la sconfitta di Braga, avrebbe potuto dare un dispiacere a Mourinho che fino a poco tempo fa era stato protagonista in diversi derby di Roma sulla panchina dei giallorossi. Il tabellone alla fine ha sorriso allo Special One che si appresta ad attendere l'esito del sorteggio per capire quale avversario dovrà affrontare per sperare poi di avere accesso agli ottavi di una competizione ha sfiorato in quel Roma-Siviglia..