Modric corre da Mbappé e gli chiede la maglia, sgomento in diretta TV: “Ma è uno scherzo?” Post-partita all’insegna del fair play in Francia-Croazia di Nations League, ma la richiesta di Modric a Mbappé ha fatto infuriare gli spagnoli in diretta TV.

A cura di Marco Beltrami

Segnali preoccupanti per la Francia campione del mondo. La sconfitta interna contro la Croazia, ha fatto suonare il campanello d'allarme in casa Bleus in vista dei prossimi Mondiali del Qatar. A mettere a nudo i problemi della squadra transalpina ci ha pensato Luka Modric, autore del gol decisivo dopo soli 5′ su calcio di rigore. Un'ulteriore gioia per l'ex Pallone d'Oro che si è messo alle spalle un'annata trionfale, culminata nella vittoria della Champions. A rendere speciale il successo, c'è anche il fatto che sia arrivato contro la squadra non solo dell'amico Benzema, ma anche di Kylian Mbappé che sembrava pronto a trasferirsi alle merengues e invece a sorpresa è rimasto al PSG, dove è stato letteralmente ricoperto d'oro.

Nelle scorse settimane, quando il clamoroso ribaltone di mercato era ancora caldo si era parlato anche dei potenziali effetti dell'arrivo di Mbappé al Real Madrid. Tra questi anche la possibilità di affidargli la maglia numero 10 con buona pace di Luka Modric, privato dunque della "sua" casacca. Una situazione che aveva alimentato un vero e proprio dibattito, che ha reso poi ancor più calde le polemiche quando il francese ha deciso di legarsi ulteriormente al PSG, lasciando all'asciutto il club spagnolo campione d'Europa.

Una situazione che è tornata d'attualità nelle ultime ore, in occasione del post-partita della Nations League, tra Francia e Croazia. Le telecamere infatti hanno immortalato una scena relativa al momento del ritorno negli spogliatoi delle due squadre dopo il fischio finale. Modric cerca proprio Mbappé, con i due che entrano abbracciati nel tunnel, scambiandosi anche alcune parole in modo cordiale. Cosa si sono detti? A svelare l'arcano ci ha pensato la TV spagnola: il centrocampista croato infatti, avrebbe chiesto la maglia al bomber francese che ha risposto in maniera affermativa, con grande entusiasmo.

Una situazione che però non è stata gradita nella popolare trasmissione calcistica TV El Chiringuito de Jugones, con il padrone di casa Josep Pedrerol rimasto letteralmente scioccato. Il giornalista che segue da vicino le vicende del pallone iberico, e del Real Madrid ha dichiarato: "È vero quello che mi state dicendo, che Modric ha chiesto la maglia di Mbappé? Che cosa? Ma come può chiedere a Mbappé la sua maglia? Lui che ha lasciato all'asciutto il Real?".

Pedrerol avrebbe voluto un altro atteggiamento da parte del croato, nei confronti di chi a suo dire ha mancato di rispetto alle merengues: "Modric è madridista, Mbappé ha preso in giro i madridisti e lui gli chiede la maglia? Ma è uno scherzo? Mbappé ha riso di tutti i madridisti e Modric, leader del Real Madrid, gli ha chiesto la maglia!! Non pensi che sia terribile?! Sono sotto shock, non sapevo niente". A provare a stemperare la tensione ci hanno pensato gli altri presenti in studio, tra i quali la grande gloria del Real Guti, che hanno chiarito che alla base del gesto di Modric c'era la volontà di assecondare il desiderio del figlio di un suo compagno di squadra. Questo però non è bastato a placare l'ira di Pedrerol.