Henrikh Mkhitaryan si è infortunato nel corso della gara dei quarti di finale di Europa League con lo Shakhtar Donetsk. Il problema è parso subito serio. L'ambiente giallorosso sperava che la lesione muscolare fosse meno importante del previsto e invece gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare al soleo del polpaccio destro. Mkhitaryan, che già era stato escluso dai convocati per Parma-Roma, dovrà fermarsi per tre o quattro settimane e dunque non giocherà nemmeno contro Shakhtar, Napoli e Sassuolo oltre all'eventuale quarto di finale d'andata di Europa League e cercherà di rientrare per la partita tra Roma e Bologna dell'11 aprile.

Mkhitaryan è un giocatore fondamentale per la squadra di Fonseca, anche se nelle ultime settimane aveva avuto un calo di rendimento. L'armeno non giocherà la gara di ritorno contro lo Shakhtar, in programma giovedì 18 marzo, e pure la partita con il Napoli del 21 marzo (sempre che si giochi, perché la Roma ha chiesto ufficialmente il rinvio).

Mkhitaryan sarà costretto a saltare anche le tre partite di Qualificazioni ai Mondiali dell'Armenia e non ci sarà con ogni probabilità nemmeno contro il Sassuolo, gara in programma nel sabato di Pasqua al Mapei Stadium (il 3 aprile). Difficile possa recuperare anche per l'eventuale quarto di finale d'andata di Europa League.

