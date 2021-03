Un altro problema muscolare per un calciatore della Roma. Ha lasciato il campo dell'Olimpico a causa di un problema muscolare Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno è uscito dopo una mezz'oretta abbondante della partita degli ottavi d'andata di Europa League con lo Shakhtar Donetsk. Mkhitaryan dopo aver cercato di beffare con un pallonetto il portiere avversario, ha sentito tirare e si è subito seduto per terra, il tecnico Fonseca lo ha sostituito con Borja Mayoral.

L'infortunio di Mkhitaryan in Roma-Shakhtar

Mkhitaryan ha sentito tirare al polpaccio, come confermato anche da Sky, e ha chiesto il cambio. Già nella giornata di venerdì 12 marzo l'esperto centrocampista effettuerà gli esami strumentali. Le immagini di Mkhitaryan non promettono nulla di buono. Perché il calciatore è uscito dal campo piuttosto dolorante.

Esami per Mkhitaryan, quante partite può saltare

Venerdì l'armeno sarà sottoposto agli esami strumentali che definiranno i tempi di recupero del centrocampista offensivo di Fonseca, che però sicuramente trema. Mkhitaryan quasi sicuramente non sarà a disposizione domenica prossima in occasione della partita con il Parma, un match importantissimo per entrambe le squadre. Vedremo se l'ex di Arsenal e Manchester United riuscirà a essere a disposizione già la settimana prossima per la partita di ritorno degli ottavi di Europa League con lo Shakhtar Donetsk o per la gara di campionato con il Napoli, una sorta di spareggio Champions tra le due squadre. Poi dopo Roma-Napoli ci sarà la sosta del campionato, che lascerà spazio alle nazionali. Dunque se il problema muscolare al polpaccio costringerà a una decina di giorni di stop Mkhitaryan il giocatore salterà almeno tre partite tra Serie A e Europa League.