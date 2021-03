All'Olimpico la Roma sconfigge per 3-0 lo Shakhtar Donetsk nell'andata degli ottavi di Europa League e vede da vicino la qualificazione ai quarti di finale. A segno nel primo tempo Pellegrini e nella ripresa El Shaarawy e Mancini. Giovedì 18 marzo si disputerà la partita di ritorno in Ucraina.

Gol di Pellegrini

Fonseca sceglie Mkhitaryan falso nueve, alle sue spalle Pellegrini e Pedro, in difesa torna Kumbulla. Lo Shakhtar, che ha affrontato l'Inter in Champions League e ha mostrato le sue caratteristiche nel doppio 0-0 con i nerazzurri, cerca di non subire gol pure all'Olimpico. La squadra giallorossa parte bene, crea e trova il gol al 23′ sull'asse Pedro – Pellegrini, lo spagnolo è bravissimo a creare, il capitano con un tocco d'esterno batte il portiere Trubin. Poco dopo Pau Lopez è decisivo su Junior Moraes. Prima della fine del primo tempo lascia il campo per infortunio Mkhitaryan, che rischia un paio di settimane di stop per un infortunio muscolare al polpaccio.

El Shaarawy e Mancini

Nel secondo tempo lo Shakhtar fa la partita e si procura almeno tre nitide palle gol. Pau Lopez, spesso criticato, è sempre attento. Gli ucraini si sbilanciano troppo e rischiano molto, perché prestano il fianco agli inserimenti di El Shaarawy che è entrato alla grande in partita. Il ‘Faraone' riceve un pallone meraviglioso da Pellegrini ma non riesce a fare gol, che trova in modo fantastico al 72′. L'attaccante con una giocata sontuosa disorienta due avversari e davanti a Turbin non può sbagliare. Quattro minuti arriva il gol di Mancini, il difensore fissa il punteggio sul 3-0, un risultato molto rassicurante. La Roma ha mezza qualificazione ai quarti di Europa League. Ma a Kiev, dove si disputerà il ritorno, non potrà abbassare la guardia. Lo Shakhtar è squadra esperta e cercherà la remuntada.