Milan-Sassuolo dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni Milan-Sassuolo, partita della 17a giornata di Serie A, è decisiva per Stefano Pioli che rischia l’esonero. Si gioca oggi alle ore 18:00 a San Siro con diretta tv su Dazn e Sky. Le ultime news sulle formazioni di rossoneri ed emiliani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Milan–Sassuolo, partita della 18ª giornata di Serie A, è il match che decide il futuro del tecnico rossonero, Stefano Pioli. Si gioca al Meazza alle 18:00 e sarà trasmesso su Dazn e in co-esclusiva sui canali di Sky.

Milan e Sassuolo non possono commettere altri passi falsi, hanno bisogno di punti per opposte motivazioni: il ‘diavolo' è 3° ma deve guardarsi le spalle dalla concorrenza perché risucchiato nel mischione delle squadre in corsa per un posto in Champions; gli emiliani, reduci dalla sconfitta in casa col Genoa, sono appena a +3 sulla zona retrocessione.

Il risultato con la Salernitana, la prestazione, la lista degli infortuni (e prima ancora l'eliminazione dalla Champions) hanno dato una spallata alla panchina: l‘identikit del sostituto c'è già ma serve che i tempi siano maturi.

A San Siro nelle ultime 3 stagioni il Sassuolo ha sempre vinto anche con risultati mortificanti per il Milan: 1-2 ad aprile 2021 con doppietta di Raspadori; 1-3 a novembre 2021 caratterizzato dall'autorete di Kjaer; 2-5 a gennaio 2023, con addirittura 3 reti prese nel giro di dieci minuti nel primo tempo.

Quanto alle probabili formazioni, Pioli deve fare i conti con l'emergenza in difesa che s'è fatta preoccupante anche per lo stop di Tomori. Non è certo la prima volta in stagione che ha dovuto trovare soluzioni alternative per estrema necessità. Contro i neroverdi è possibile schieri Simic accanto a Kjaer, l’altra opzione è sistemare Theo Hernandez centrale con Florenzi a sinistra. Il Sassuolo avrà Berardi in squadra nel tridente alle spalle di Pinamonti.

Partita: Milan-Sassuolo

Quando si gioca: sabato 30 dicembre 2023

Orario: 18:00

Dove si gioca: stadio Meazza di San Siro, Milan

Canale TV: Dazn, Sky

Diretta streaming: Dazn, Sky

Competizione: Serie A, 18ª giornata

Dove vedere Milan-Sassuolo in TV su Sky o Dazn

Il fischio d'inizio di Milan-Sassuolo è per oggi alle 18:00. La gara andrà in onda in esclusiva su Dazn per gli abbonati con telecronaca affidata a Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Marco Parolo. Ma sarà trasmessa in co-esclusiva (perché rientra nel pacchetto di partite suddiviso con il network satellitare) anche sui canali Sky Sport (251) e Sky Sport 1 (201 in HD e 241).

Milan-Sassuolo, dove vederla in streaming

Oltre a Dazn, che trasmetterà anche in streaming la diretta di Milan-Sassuolo, il match sarà visibile anche su Sky Go (sempre per abbonati) e NOW (servizio di streaming on-demand a pagamento di Sky).

Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo

Scelte ristrette per Pioli, alle prese anzitutto con la necessità di sopperire al meglio alle assenze in difesa. Possibile che Simic sia schierato al fianco di Kjaer ma non è da escludere la scelta di accentrare Theo e lasciare la corsia mancina in difesa a Florenzi. Nonostante un attacco di febbre nei giorni scorsi ci sarà invece Berardi, tra i neroverdi disponibile anche l'ex Castillejo.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Toljan; Henrique, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.