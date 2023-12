Pioli ancora in bilico al Milan, il Sassuolo può essere l’ultima spiaggia: “Io non ho paura” Non c’è nessuna preoccupazione per Stefano Pioli prima dell’ultima gara del 2023 del Milan: “Non ho più sentito Cardinale, ma non deve interessare il mio futuro” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per l'ultima partita del 2023 il Milan ospiterà a San Siro il Sassuolo, uno scontro fondamentale per i rossoneri ma anche per il destino di Stefano Pioli che sembra appeso a un filo. Il pareggio fisato nei minuti di recupero contro la Salernitana grazie al gol di Jovic ha permesso all'allenatore di vivere un Natale relativamente tranquillo, riparato dalle voci di un possibile esonero che però non si sono mai veramente fermate.

Nessuno è pienamente soddisfatto dal cammino della squadra, attualmente terza in Serie A e alle prese con gli spareggi per accedere agli ottavi di finale di Europa League dopo essere retrocessa dalla Champions. "Ultima spiaggia anche per il Milan? Sbagliato dirlo, ogni gara deve vederci dare il massimo", ha preannunciato Pioli parlando del Sassuolo, una squadra che rievoca i dolci ricordi dello Scudetto che porta tatuato sul braccio con grande orgoglio.

Anche questa volta i neroverdi potrebbero segnare il suo destino: una sconfitta rovinerebbe il suo cammino, portando la proprietà a compiere serie riflessioni sul futuro della panchina che fin qui non ha fatto fruttare al massimo gli investimenti fatti durante l'estate. Per il momento però le acque sembrano ancora tranquille e Pioli non appare preoccupato: "Il Milan deve vincere e non basterà per rimediare all’ultimo periodo. Dobbiamo trovare continuità. Serve una partita vincente e convincente".

Leggi anche La mossa disperata di Pioli per salvare la panchina del Milan: cambia ruolo a Theo Hernandez

Convincente soprattutto per Gerry Cardinale che lo osserva da vicino: "Non l’ho più sentito, l'ho visto un mese fa ma mi relaziono quotidianamente con i dirigenti. La mia è stata una settimana di lavoro: non deve interessare il futuro di Pioli ma il presente del Milan. Dobbiamo mettercela tutta per raggiungere i risultati che abbiamo prefissato. Io non ho paura. Vorrei che la squadra esprima tutto il suo potenziale. Dobbiamo avere distanze migliori in campo, stando più compatti per qualità e tempi".

Da parte dell'allenatore c'è estrema tranquillità, ma il Sassuolo sarà un crocevia importantissimo per il resto della stagione. Fallire potrebbe essere l'ultimo step prima dell'esonero, una voce che circola ormai da tempo anche fra i tifosi scontenti dei risultati ottenuti dal Milan.