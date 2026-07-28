L’Inter ha trovato un altro parametro zero: perché Stones può essere il capolavoro di Marotta

L’ex difensore del Manchester City arriva giovedì in Italia per sostenere le visite mediche. Tutti i dettagli dell’operazione: le cifre, la durata del contratto e l’ingaggio. Unica incognita: come sta veramente.

Stines arriva all'Inter a parametro zero, giovedì le visite mediche del difensore.

John Stones arriva in Italia giovedì per sostenere le visite mediche: se tutto va bene (la vicenda Khalaili è un nervo scoperto per i nerazzurri) l'ex difensore del Manchester City sarà un nuovo calciatore dell'Inter, dove ritroverà Akanji un ‘vecchio' compagno d'armi in Premier League. A 32 anni, dopo un Mondiale nel quale ha mostrato una forma fisica ancora buona al netto dei pregiudizi per gli infortuni subiti nell'ultima stagione, il suo ingaggio è l'ennesimo capolavoro della gestione Marotta: è tutto definito perché si trasferisca a Milano a parametro zero, firmando un biennale a costi contenuti (4/4.5 milioni netti a stagione) e commissioni da 3.5 milioni.

L'accordo conferma la strategia del club, capace in questi anni di trasformare gli svincolati di lusso in protagonisti assoluti: l'Inter ha costruito una parte dei suoi successi attraverso giocatori arrivati senza pagare il cartellino (Calhanoglu, Onana, Mkhitaryan, Thuram, Zielinski). E Stones, per carriera, esperienza e trofei vinti, si profila come il nome più prestigioso di questa lista. Unico punto interrogativo: gli infortuni che hanno limitato fortemente il difensore inglese nell'ultimo anno al City.

Stones all'Inter: il parametro zero più prestigioso dell'era Marotta

Stones arriva dopo dieci anni al Manchester City, dove è stato uno degli interpreti più importanti del calcio di Pep Guardiola. Un difensore capace di unire qualità tecnica, lettura tattica e capacità di impostazione, caratteristiche che lo hanno reso un elemento fondamentale nel sistema del tecnico catalano. Con i Citizens ha conquistato praticamente tutto: Premier League, Champions League e trofei internazionali. Un bagaglio di esperienza che pochi difensori disponibili sul mercato possono offrire a quelle cifre. L'Inter prende un campione che ha già dimostrato il proprio valore ai massimi livelli.

Stones marca Haaland, suo ex compagno di squadra al City.

L'incognita infortuni nell'ultimo anno col Manchester City

Tre infortuni di natura muscolare hanno costretto il difensore a saltare nel complesso 24 incontri. Ed è forse questo il principale interrogativo: quanto è effettivamente integro. Nell'ultimo anno ha giocato solo 9 partite in campionato: lo stop di circa 3 mesi per un acciacco alla coscia è stato un fardello a causa del quale, anche dopo il recupero, ha faticato a trovare un ruolo di rilievo nelle rotazioni di Guardiola.

"Sento di avere ancora molto da dare a un club e mi sento in un buon momento dal punto di vista fisico – le parole del difensore -. Ho ancora molto per cui lottare nella mia carriera e una nuova sfida sarà entusiasmante. Posso mettere a frutto ciò che ho imparato a Manchester e magari trasmetterlo ad altri".

I Mondiali hanno cambiato la percezione su di lui. Con l'Inghilterra di Thomas Tuchel, Stones ha dimostrato di essere ancora competitivo ai massimi livelli, contribuendo al percorso della nazionale fino alle semifinali e collezionando cinque presenze. Il difensore è partito da titolare la gara d'esordio contro la Croazia, ha fatto panchina contro Ghana e Panama, poi è entrato nelle sfide a eliminazione diretta in programma contro Repubblica Democratica del Congo e Messico. Con la sua esperienza ha accompagnato il sogno dei Tre Leoni di arrivare in finale grazie al successo nei quarti con la Norvegia. La semifinale persa 2-1 contro l'Argentina è stata un brusco risveglio. La medaglia del terzo posto è stata una caramella agrodolce.