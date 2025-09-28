Milan-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Milan-Napoli è il posticipo della 5a giornata della Serie A 2025-2026: si gioca allo stadio Meazza e alle ore 20.45, con diretta TV e streaming su DAZN. Le formazioni di Allegri e Conte.

Milan e Napoli si affrontano nel posticipo della 5a giornata della Serie A 2025-2026: le squadre di Massimiliano Allegri e Antonio Conte giocano allo stadio Giuseppe Meazza di Milano con fischio d'inizio alle ore 20.45 e diretta TV e streaming su DAZN.

Milan e Napoli si affrontano in quello che è già un vero duello d’alta classifica. Entrambe hanno iniziato il campionato con il piede giusto: gli azzurri guidano la Serie A a punteggio pieno, mentre i rossoneri inseguono con 9 punti frutto di tre vittorie nelle prime quattro giornate. La squadra di Allegri, reduce dai successi contro Lecce, Bologna e Udinese, ha consolidato il buon momento con il passaggio agli ottavi di Coppa Italia dopo il netto 3-0 ai salentini. Dall’altra parte, nonostante lo scivolone in Champions League contro il Manchester City, la squadra campione d'Italia continua a viaggiare spedito in campionato con un percorso perfetto: quattro vittorie su quattro e grande continuità di risultati.

Dove vedere Milan-Napoli in diretta TV

La partita sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN sia su Smart TV che su televisori tradizionali grazie ad appositi dispositivi. Possibile seguire Milan-Napoli anche sul canale 214 di Sky, per chi ha attivato Zona DAZN.

Milan-Napoli, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

Milan-Napoli si può seguire anche in streaming grazie all'app di DAZN, con gli abbonati che potranno collegarsi all'app attraverso dispositivi portatili e computer.

Milan-Napoli, le formazioni della partita della 5a giornata

Allegri non cambia il 3-5-2 con il tandem offensivo formato da Gimenez e Pulisic. Conte sceglie ancora Hojlund come riferimento in attacco supportato da Politano, De Bruyne e McTominay. Anguissa e Lobotka a dare equilibrio in mezzo al campo. Probabile esordio di Gutierrez a sinistra.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. Allenatore: Allegri.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. Allenatore: Conte