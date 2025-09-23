Il Milan non si ferma, Lecce asfaltato e ottavi di Coppa Italia raggiunti: si sbloccano Gimenez e Nkunku

Il Milan di Massimiliano Allegri conferma il momento positivo e, dopo le tre vittorie consecutive in campionato, supera senza difficoltà il Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia. A San Siro finisce 3-0, con i rossoneri che guadagnano l'accesso agli ottavi di finale, dove sfideranno la Lazio di Maurizio Sarri.

La partita si è messa subito in discesa per i padroni di casa: al 18′ il centrale salentino Siebert è stato espulso per un fallo da ultimo uomo su Nkunku, dopo il richiamo del VAR all'arbitro Tremolada. In inferiorità numerica il Lecce ha provato a resistere, ma la pressione milanista è diventata insostenibile. Tre gol, quattro legni (tre pali e una traversa) e tantissime parate da parte del portiere Christian Fruchtl, scelto da Di Francesco per difendere i pali della formazione salentina in questa serata meneghina, è stata infatti la scintillante produzione offensiva della squadra di Massimiliano Allegri (sostituito in panchina anche questa volta dal vice Landucci).

Finalmente Gimenez, show di Nkunku

Grande protagonista della serata Santiago Gimenez, al suo primo gol stagionale dopo settimane difficili. Il messicano, che aveva fallito tre occasioni nei minuti iniziali, ha sbloccato la gara al 21′ su assist di Bartesaghi. Per lui si interrompe così un digiuno che durava dallo scorso maggio.

Accanto a lui ha brillato Christopher Nkunku, titolare per la prima volta con la maglia del Milan. Dopo un rigore negato al 14′ e un palo colpito poco dopo, il francese si è guadagnato l'espulsione di Siebert e nella ripresa ha firmato il raddoppio con una spettacolare semi-rovesciata su cross di Saelemaekers. Esultanza speciale per il nuovo numero 10, con il "palloncino" dedicato al figlio.

Pulisic cala il tris, tifosi in protesta per i rigori negati

Al 64′ è arrivato anche il 3-0 di Pulisic, entrato da pochi minuti al posto di Nkunku: l'americano ha finalizzato l'azione costruita da Loftus-Cheek e Fofana, chiudendo definitivamente la partita. Nonostante il dominio, non sono mancate le polemiche arbitrali. I tifosi rossoneri hanno protestato sui social per il rigore non concesso a Nkunku nel primo tempo.

Le altre partite dei sedicesimi di Coppa Italia di oggi

Negli altri match di giornata, il Cagliari ha battuto il Frosinone 4-1 grazie ai gol di Gaetano, Borrelli, Felici e Cavuoti: agli ottavi i sardi affronteranno il Napoli. L'Udinese ha invece superato il Palermo 2-1 con reti di Zaniolo e del 2006 Miller: i friulani sfideranno la Juventus.