Modric fa esplodere San Siro: a 40 anni segna il primo gol in Serie A e il Milan batte il Bologna

De Bruyne chiama Modric risponde. A 40 anni il fenomenale centrocampista croato segna il primo gol della sua carriera con il Milan, diventando il quinto più ‘vecchio' bomber del campionato italiano e permette al Milan di battere il Bologna. Il risultato finale è quello preferito da Allegri, 1-0. Rossoneri che agganciano la Roma si mettono a tre punti da Juventus e Napoli e a più tre sull'Inter.

Rabiot è già in grande forma

Allegri non manda in campo dall'inizio Pulisic, davanti Gimenez e Loftus-Cheek. Italiano toglie dalla formazione Vitik e Odgaard. Il Milan gioca bene, pressa, attacca con velocità e così facendo crea confusione, ma il bomber manca. Il gioco però c'è e si iniziano a colpire legni. Il centrocampo è propositivo con Rabiot già in grande spolvero. Il Bologna si vede poco, ma trova il gol con Cambiaghi, l'arbitro annulla. Il VAR conferma. Fuorigioco. All'intervallo è 0-0, ma con la sensazione che dà un momento all'altro qualcosa possa cambiare.

Maignan si infortuna, Modric fa gol

Nella ripresa il Milan continua a fare la partita. Maignan si infortuna ed è costretto a uscire. Al 61′ il gol di Modric, che fa esplodere San Siro. Proprio lui dà il là all'azione, Loftus-Cheek la prosegue, Saelemaekers mette in mezzo, il pallone è con i giri giusti, l'inserimento di Modric è perfetto, il tiro pure, 1-0. Dopo il gol entrano in campo Pulisic e Ricci, che con un gran tiro dalla distanza colpisce il palo, il terzo della partita del Milan. Gimenez, poi, ha un'occasione d'oro, ma se la divora, palo dopo aver superato Skorupski.

Allegri espulso: si toglie la giacca e lascia il campo

Allegri cambia il messicano con Nkunku che dopo nemmeno un minuto dall'ingresso in campo viene steso in area. Per l'arbitro è rigore. Il VAR richiama il direttore di gara. Rigore cancellato. Non c'è fallo di Freuler su Nkunku e viene espulso Allegri, che si toglie la giacca. Un film già visto. Dopo sette minuti di recupero la partita finisce. Seconda sconfitta in tre partite per il Bologna, secondo successo consecutivo per il Milan.