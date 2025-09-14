Serie A
Infortunio per Maignan, si accascia e chiede il cambio: zoppica e fatica a scendere le scale dello stadio

Infortunio per Mike Maignan, il portiere del Milan si accascia a terra e chiede il cambio: il numero uno rossonero zoppica e fatica a scendere le scale del tunnel dello stadio Giuseppe Meazza.
A cura di Vito Lamorte
Al suo posto Massimilano Allegri ha inserito Pietro Terracciano per difendere la porta del Diavolo. 

Per Magic Mike sembra un problema muscolare al polpaccio sinistro ma è complicato fare diagnosi in questo momento.

Infortunio per Maignan, si accascia e chiede il cambio

Brutta tegola per il Milan: al 55’ della sfida contro il Bologna, posticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2025-2026, Mike Maignan è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare al polpaccio sinistro. Il portiere rossonero, visibilmente dolorante, si è accasciato a terra prima di uscire zoppicando e chiedere il cambio. Al suo posto è entrato Terracciano.

Allegri svela perché il rientro di Leao è ancora lontano: "Si è infortunato a un muscolo molto pericoloso"

Il portiere francese è uscito dal campo zoppicando e mostrando più di qualche difficoltà a fare le scale che portano al tunnel di San Siro.

Nelle prossime ore, Mike Maignan si sottoporrà ai classici esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio e i possibili tempi di recupero.

(in aggiornamento)

