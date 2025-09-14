Infortunio per Maignan, si accascia e chiede il cambio: zoppica e fatica a scendere le scale dello stadio

Infortunio per Mike Maignan, il portiere del Milan si accascia a terra e chiede il cambio: il numero uno rossonero zoppica e fatica a scendere le scale del tunnel dello stadio Giuseppe Meazza.

Infortunio per Mike Maignan, il portiere del Milan si accascia a terra e chiede il cambio: il numero uno rossonero zoppica e fatica a scendere le scale del tunnel dello stadio Giuseppe Meazza. Al suo posto Massimilano Allegri ha inserito Pietro Terracciano per difendere la porta del Diavolo.

Per Magic Mike sembra un problema muscolare al polpaccio sinistro ma è complicato fare diagnosi in questo momento.

Infortunio per Maignan, si accascia e chiede il cambio

Brutta tegola per il Milan: al 55’ della sfida contro il Bologna, posticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2025-2026, Mike Maignan è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare al polpaccio sinistro. Il portiere rossonero, visibilmente dolorante, si è accasciato a terra prima di uscire zoppicando e chiedere il cambio. Al suo posto è entrato Terracciano.

Il portiere francese è uscito dal campo zoppicando e mostrando più di qualche difficoltà a fare le scale che portano al tunnel di San Siro.

Nelle prossime ore, Mike Maignan si sottoporrà ai classici esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio e i possibili tempi di recupero.

