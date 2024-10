Milan-Napoli, dove vederla in TV e streaming in chiaro su Dazn: orario e probabili formazioni

video suggerito

San Siro si accende per un altro big match dal sapore di Scudetto: dopo il rinvio della partita contro il Bologna il Milan torna a casa sua per affrontare il Napoli, capolista solitaria della Serie A, nell'unico turno infrasettimanale di questa stagione. Conte tornerà per la prima volta a Milano da quando siede sulla panchina degli azzurri per riassaporare l'aria di derby vissuta nel suo periodo all'Inter. In ballo c'è la fuga in testa alla classifica che potrebbe creare la prima spaccatura all'interno del campionato: i partenopei cercano certezze dopo le ultime partite, soprattutto dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce, mentre i rossoneri vogliono riprendere la corsa verso l'alto approfittando anche degli scivoloni delle avversarie.

Theo Hernandez e Reijnders salteranno la partita per squalifica, mentre Conte potrebbe tenere ancora a riposo Lobotka e puntare su Gilmour, affidandosi per il resto a tutti i suoi titolarissimi. Milan-Napoli catturerà l'attenzione anche per essere la prima partita della Serie A trasmessa in chiaro per la prima volta dal 1996. DAZN offrirà la visione gratuita ai primi due milioni di utenti che riusciranno a registrarsi sulla piattaforma, senza necessità di sottoscrivere abbonamenti.

A che ora e dove vedere Milan-Napoli in TV: partita in chiaro su Dazn

Il fischio d'inizio di Milan-Napoli è fissato per oggi, alle 20:45. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming su DAZN, accedendo alla piattaforma dall'applicazione oppure visitando il sito web. Inoltre per la prima volta sarà messa a disposizione la visione gratuita della gara: i primi due milioni di utenti che riusciranno a registrate potranno seguire la sfida tra Napoli e Milan senza nessuna necessità di sottoscrivere abbonamenti, una situazione che per la Serie A non si vedeva dal 1996.

Milan-Napoli, come vederla in streaming gratis

Come fare quindi per registrarsi e guardare la partita in streaming gratuitamente? Come riporta il sito dell'emittente, da desktop e mobile bisognerà accedere alla home del sito di DAZN, selezionare Milan-Napoli e inserire il proprio indirizzo e-mail per completare la registrazione e vedere la partita in chiaro, compreso il pre e il post. Da Smart Tv invece, a partire dal giorno prima è possibile cliccare su "Guarda Gratis", inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire l'e-mail per accedere alla visione in chiaro. DAZN consiglia di registrarsi in anticipo e sintonizzarsi il prima possibile, dato che la diretta streaming gratuita sarà possibile a un massimo di circa 2 milioni di utenti che non posseggono l'abbonamento.

Serie A, le probabili formazioni di Milan-Napoli

Il Milan dovrà far fronte a diverse assenze per la partita contro il Napoli. Fonseca non avrà a disposizione Theo Hernandez e Reijnders che dovranno scontare una giornata di squalifica (slittata dopo lo spostamento della gara contro il Bologna) e dovrà per questo puntare su una difesa inedita. In avanti Rafa Leao ancora verso la panchina. Fonseca è orientato a schierare Chukwueze, Pulisic e Okafor dietro a Morata. A sinistra, Terracciano favorito su Calabria.

Conte si affiderà ai titolarissimi ma probabilmente non rischierà Lobotka, alle prese con il recupero dall'infortunio, puntando ancora su Gilmour a centrocampo accanto ad Anguissa e McTominay. Politano in pole per una maglia da titolare accanto agli intoccabili Kvaratskhelia e Lukaku.

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Chukwueze, Okafor; Morata. All. Paulo Fonseca

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All Antonio Conte.