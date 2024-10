video suggerito

Perché Milan-Napoli sarà in chiaro in TV ma non per tutti: chi potrà vederla gratis Il big match Milan-Napoli sarà trasmesso gratuitamente da DAZN per circa 2 milioni di utenti senza abbonamento. La visione in chiaro però non sarà garantita a tutti.

A cura di Ada Cotugno

La Serie A torna in chiaro dopo quasi 30 anni e lo farà con Milan-Napoli: il big match del turno infrasettimanale sarà trasmesso gratuitamente da DAZN che darà la possibilità a circa due milioni di utenti non registrati di poter guardare la partita in diretta tv senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. È la prima volta che accade dal 1996, ma contrariamente ad allora non a tutti sarà garantita la visione della partita in modo totalmente gratuito.

C'è infatti una procedura da seguire per poter accaparrarsi il diritto di assistere al match di San Siro senza abbonamenti e i posti messi a disposizione dall'emittente non sono infiniti. I clienti della piattaforma potranno accedere tranquillamente, ma per il resto non è detto che tutti gli interessati riescano a partecipare a questa iniziativa.

Come vedere Milan-Napoli gratis in chiaro, la procedura completa

Per seguire in diretta tv gratis Milan-Napoli sarà necessari registrarsi sul sito di DAZN e collegarsi poi al momento della partita per seguire la diretta senza abbonamento su smartphone, tablet, pc o anche da Smart TV. Ovviamente potranno accedere tutte le persone in possesso di un indirizzo e-mail che non è associato ad alcun tipo di abbonamento con l'emittente.

Ci sono delle procedure alle quali ottenersi per poter completare la registrazione e sono elencate nel dettaglio sul sito ufficiale dell'emittente. Se si vuole accedere tramite desktop o mobile bisognerà andare su Dazn.com/home, selezionare Milan-Napoli in home page e inserire poi il proprio indirizzo e-mail per poter vedere la partita. Chi riuscirà a registrarsi potrà godersi lo spettacolo per intero, compreso anche pre e postpartita, con la programmazione che comincerà alle 19:45, un'ora prima del fischio d'inizio.

Per chi vuole accedere da Smart TV invece il procedimento è diverso e anche le tempistiche. Da oggi, 28 ottobre, sarà possibile aprire l'app DAZN dalla tv e cliccare su "Guarda gratis": a quel punto comparirà un QR Code sul proprio televisore che bisognerà in quadrare con lo smartphone per poter inserire la propria e-mail e completare il processo di registrazione.

Milan-Napoli gratis "solo" per 2 milioni di utenti

L'emittente consiglia di registrarsi in anticipo, quindi già a partire da oggi, e di sintonizzarsi sul canale della partita il prima possibile. Questo perché la visione in diretta gratuita di Milan-Napoli sarà consentita fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti senza abbonamento DAZN. Dunque la Serie A sarà in chiaro per la prima volta dal 1996 ma non per tutti e bisognerà accelerare i tempo per accaparrarsi i posti messi a disposizione prima che sia troppo tardi.