Il Napoli batte pure il Lecce, decide un gol di Di Lorenzo, 4ª vittoria di fila per Conte Al Maradona il Napoli batte anche il Lecce per 1-0. Decide un gol di Di Lorenzo. Conte ottiene il quarto successo consecutivo e sale a quota 22 punti in classifica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il Napoli vince con il Lecce e ottiene la quarta partita consecutiva. Conte sale a quota 22 punti. L'incontro è stato deciso da un gol di Di Lorenzo, la squadra partenopea vince per la seconda volta di fila 1-0 e attende Inter-Juventus, in programma domenica pomeriggio.

Gol annullato a Di Lorenzo

Conte fa rifiatare Kvaratskhelia e Politano, giocano Ngonge e David Neres. In porta torna Meret. Il Lecce se la gioca con una squadra compatta che vuole riscattarsi dopo lo 0-6 con la Fiorentina. La squadra di casa fa molto fatica nel primo tempo, solo Ngonge brilla, ma viene pure ammonito. Al 26′ partenopei in vantaggio segna Di Lorenzo, su assist di Olivera. Ma il gol del Capitano è annullato per fuorigioco. Il gol annullato dà un momento di brio alla capolista, che però rischia enormemente al 34′ quando Meret è costretto a un intervento strepitoso su un colpo di testa di Baschirotto. Nel finale di tempo splendida parata pure di Falcone, che dice no a Ngonge.

E decide il gol di Di Lorenzo

Nella ripresa il Napoli continua a tenere in mano il pallino del gioco, ma senza mai impensierire Falcone. Il Lecce non soffre e Conte effettua il primo cambio: Politano per Ngonge, che non ha demeritato. Cambia poco, con il Napoli che reclama un rigore dopo un contatto tra Banda e Politano. In campo pi Kvaratskhelia e Raspadori per Neres e Gilmour e dopo due minuti arriva il gol. Segna Di Lorenzo, stavolta è tutto buono. Sugli sviluppi di un corner determinante è McTominay, ma la zampata è di Di Lorenzo, che firma l'1-0.

Il Lecce non demorde, Krstovic calcia da lontano, pallone di poco al lato. Il Lecce attacca e offre spazio al Napoli che per due volte ha chance in contropiede, prima con Raspadori e poi con Di Lorenzo, ben imbeccato da Lukaku. Nel finale il pallone per la squadra di casa sembra scottare e il Lecce spinge con tutte le sue forze, ma il risultato non cambia. Dopo tredici anni il Napoli torna a battere in casa il Lecce.