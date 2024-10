video suggerito

Perché è stato annullato il gol a Di Lorenzo in Napoli-Lecce: il VAR scova il fuorigioco Il Napoli era riuscito a sbloccare il risultato contro il Lecce a metà del primo tempo con Di Lorenzo, ma il gol è stato annullato per un fuorigioco quasi millimetrico.

A cura di Alessio Morra

Al Maradona il Napoli contro il Lecce al 27′ e lo fa con capitan Di Lorenzo. Lo stadio esplode di gioia per la rete che sblocca il risultato. Ma la gioia viene spenta perché dopo un minuto il VAR cancella tutto. Rete annullata. Di Lorenzo era in posizione irregolare.

Il gol annullato in Napoli-Lecce a Di Lorenzo

Un avvio complicato per la squadra di Antonio Conte che con una ripartenza rapida trova il gol del vantaggio. Ngonge riceve da Di Lorenzo, il belga calcia di prima intenzione. Falcone respinge, il pallone finisce a Olivera che con un cross fantastico trova Di Lorenzo che calcia al volo e insacca, è gol. Sarebbe il terzo del suo campionato. Ma la rete viene annullata: il motivo è semplice, era fuorigioco.

Il capitano dei partenopei sotto misura era riuscito a colpire, ma era in posizione di fuorigioco. C'è stato bisogno del VAR per ratificarlo. Decisione naturalmente corretta quella del VAR che ha scovato la posizione irregolare di Di Lorenzo, che di un soffio era messo davanti rispetto a Gaspar, difensore centrale dei giallorossi.

Dalle immagini in diretta sembrava che Di Lorenzo fosse tenuto in gioco da Gaspar, ma dalla camera in linea con l'area piccola del Lecce si nota bene la posizione irregolare del difensore della Nazionale, che era pure alle spalle del portiere del Lecce, Falcone. Dunque fuorigioco nettissimo.

