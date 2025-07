Il gol del 2-1 dell’Inghilterra sull’Italia sarebbe stato annullato con la nuova regola in discussione

Il gol decisivo del 2-1 dell’Inghilterra contro l’Italia nei supplementari della semifinale degli Europei sarebbe stato immediatamente annullato qualora fosse già in vigore la nuova regola sui calci di rigore che è attualmente in discussione e che potrebbe essere approvata dall’IFAB l’anno prossimo.

Una beffa atroce quella patita dall'Italia di calcio femminile all'ultimo respiro della semifinale degli Europei contro l'Inghilterra: dopo già essere stata acciuffata sull'1-1 quasi allo scadere dei tempi regolamentari, le straordinarie ragazze azzurre hanno dovuto incassare la decisione discutibile del calcio di rigore concesso dall'arbitro Ivana Martincic al 117′, quando ormai sembrava a un passo la conclusione della sfida ai penalty. Una doppia trattenuta in area tra Severini e Mead, iniziata peraltro dalla calciatrice inglese, ha indotto il fischietto croato a concedere il rigore, trasformato poi da Chloe Kelly dopo la ribattuta di Laura Giuliani. Un gol che peraltro sarebbe stato annullato immediatamente, qualora già fosse entrata in vigore la nuova regola sui penalty che è attualmente in discussione e su cui dovrebbe essere chiamato a pronunciarsi l'IFAB il prossimo anno.

Cosa dice la nuova regola sul calcio di rigore: l'IFAB potrebbe approvarla l'anno prossimo

In molti stanno premendo perché una situazione di gioco come il calcio di rigore, in cui la squadra che ne beneficia ha spesso molte più possibilità di segnare di quelle che l'infrazione iniziale aveva impedito (si pensi a tocchi di mano ininfluenti o falli che non impattano sull'azione a pallone non raggiungibile), non dia poi un ulteriore vantaggio alla squadra offendente concedendole una seconda possibilità di segnare sulla ribattuta del portiere o la respinta del palo.

L'IFAB, ovvero l'International Football Association Board che è l'unico organismo che può modificare il regolamento del gioco del calcio, potrebbe essere chiamato – secondo l'anticipazione del ‘Times' – a discutere la nuova regola – che rende nulla l'eventuale ribattuta del rigore – nella sua prossima riunione del marzo 2026 e in caso di approvazione introdurla ufficialmente a partire dal successivo 1 giugno, dunque in tempo per i Mondiali che si svolgeranno in Stati Uniti, Messico e Canada.

La parata di Laura Giuliani sul calcio di rigore per l’Inghilterra: con la nuova regola sarebbe stata rimessa dal fondo

Cosa sarebbe successo in Italia-Inghilterra con la nuova regola già in vigore

Qualora Italia-Inghilterra si fosse giocata con la nuova regola già in vigore, l'arbitro avrebbe dovuto immediatamente annullare il gol decisivo di Chloe Kelly, visto che l'attaccante delle Leonesse ha ribattuto in rete la parata di Giuliani sulla sua stessa conclusione. In base a quanto potrebbe essere deciso dall'IFAB, in questo caso si sarebbe ripartiti da una rimessa dal fondo per l'Italia. A quel punto la conclusione della semifinale ai rigori sarebbe stata davvero vicina.