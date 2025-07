Napoli a un passo dal colpo Lucca in attacco, via libera dell’Udinese: cosa manca per chiudere l’affare

Il calciomercato del Napoli prende forma e i partenopei nei prossimi giorni sarebbero già pronti a chiudere l'operazione Lorenzo Lucca con l'Udinese. In attesa di capire come si definirà l'affare Osimhen col Galatasaray, gli azzurri hanno accelerato per l'attaccante dei friulani che nella passata stagione ha messo a segno ben 14 gol – di cui 12 in Serie A e 2 in Coppa Italia – più 2 assist. Un colpo importante per il Napoli che vuole regalare una rosa di giocatori lunga e competitiva a Conte per poter lottare il prossimo su più fronti tra campionato e Champions League.

Secondo quanto scrive l'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'affare tra Napoli e Udinese sarebbe in fase di chiusura a fronte di un prestito con obbligo di riscatto per l'attaccante. Nello specifico i partenopei verserebbero 9 milioni nelle casse dei friulani per il prestito più 26 di obbligo per un totale di 35 milioni. Una formula di pagamento dunque diversa ma che di fatto farà di Lucca un giocatore totalmente del Napoli. L'affare si potrebbe chiudere già nei prossimi giorni, ma manca ancora un piccolo tassello prima di procedere di ufficializzare.

Lucca in azione con l’Udinese nell’ultimo campionato.

Le due società stanno discutendo sui bonus. Di fatto c'è l'ok dell'Udinese per la somma totale dell'operazione ma manca il via libera per i bonus, questo è il pezzo che manca. Lucca si sta allenando nel frattempo mentre Aurelo De Laurentiis e la famiglia Pozzo stanno portando avanti l'operazione nella speranza di chiuderla quanto prima per portare il giocatore a svolgere subito le visite mediche così come fatto oggi da Noa Lang e verosimilmente domani con Beukema.

Nunez festeggia al gol con Salah.

Il Napoli non molla la pista che porta a Nunez

Mercato finito? Neanche per sogno. Sempre secondo quanto riferito da Romano il Napoli però segue ancora la pista che porta a Darwin Nunez, attaccante del Liverpool. Il centravanti uruguaiano ha aspettato e sperato nel Napoli fino alla giornata di ieri ma di certo non può aspettare in eterno. Nunez aveva dato un'apertura totale al Napoli desideroso di giocare con Antonio Conte come allenatore ma ora anche l'Arabia è tornata prepotente sul giocatore e non sono esclusi colpi di scena negli ultimi giorni. Ma sicuramente Nunez resta ancora una pista concreta per i partenopei a prescindere da Lucca.