Idrissa Gueye fermato con una patente falsa al confine con la Slovenia: denunciato dalla polizia

Idrissa Guey è stato protagonista dell'ottimo pareggio dell'Udinese contro il Como, ma fuori dal campo non sta vivendo momenti facili. La scorsa settimana il senegalese è stato fermato dalla polizia di frontiera di Trieste al valico di Fernetti, mentre tornava dalla Slovenia, e con enorme sorpresa hanno scoperto che portava con sé una patente falsa. La sua Audi di grossa cilindrata è stata fermata per un controllo di routine nel comune di Monrupino ma a quel punto è scattata la denuncia. Non è noto se il diciannovenne sapesse di avere un documento contraffatto e questa è la strada che percorrerà la difesa per dimostrare la sua innocenza.

Gueye denunciato per patente falsa

Quello che sarebbe dovuto essere un normalissimo controllo della polizia di frontiera si è trasformato in un incubo per il senegalese, arrivato all'Udinese in prestito dal Metz. Gueye era in possesso di una patente falsa emessa dalle autorità del Senegal e per lui è scattata immediatamente la denuncia: gli agenti gli hanno contestato il reato di uso di atto falso (articolo 489 del codice penale) e gli hanno impedito di utilizzare la sua macchina per fare rientro a Udine.

Gueye ha giocato con l’Udinese nell’ultimo turno di campionato

L'Udinese ha affidato il caso all'avvocato Maurizio Miculan che dovrà dimostrare la buona fede del diciannovenne. In sostanza dovranno provare che Gueye non sapeva che la patente emessa dal Senegal fosse contraffatta e che ha continuato a guidare ignaro di tutto. Si potrebbe aprire addirittura un'indagine per capire da dove proviene il documento falso e smascherare il giro di contraffazione. Non è il primo giocatore africano in Europa a essere protagonista di un fatto simile e diversi suoi colleghi hanno avuto difficoltà a convertire la propria patente in diversi Paesi. I friulani non hanno rilasciato commenti e dopo la denuncia il giocatore si è allenato regolarmente ed è anche sceso in campo contro il Como, dato che il fatto è accaduto qualche giorno prima della partita.