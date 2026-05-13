Torreira aggredito in un centro commerciale: preso a pugni dallo stalker della sua compagna

Un uomo si è scagliato contro Torreira in un centro commerciale: lo ha aggredito con un pugno al volto e ha cercato di scappare prima di essere fermato dalla polizia.

L'ex Fiorentina Lucas Torreira ha vissuto una mattinata di grande terrore quando è stato improvvisamente colpito al volto con un pugno da un uomo all'esterno di un bar di un centro commerciale nel quartiere di Beyoglu a Istanbul. Martedì il centrocampista del Galatasaray è stato aggredito in pieno giorno da uno sconosciuto che secondo le ricostruzioni lo seguiva da tempo, rivolgendogli anche minacce sui social con un profilo anonimo.

Secondo la ricostruzione del quotidiano Haberler questa persona gli avrebbe teso un agguato colpendolo con un pugno all'occhio e procurandogli solo qualche escoriazione. Fortunatamente la situazione non è degenerata perché è intervenuto l'assistente del giocatore per allontanare l'uomo, segnalato poi anche alle forze dell'ordine. L'assalitore da tempo faceva stalking alla compagna dell'uruguaiano che aveva anche ottenuto un ordine restrittivo nei suoi confronti.

Torreira colpito con un pugno da un uomo

Non si tratta di una faida calcistica e neanche di un litigio: Torreira all'improvviso è stato aggredito da un completo sconosciuto mentre si trovava all'esterno del bar del centro commerciale, un attacco che sarebbe stato pianificato dall'uomo che da diverso tempo sui social scriveva minacce dirette al calciatore coperto da un profilo falso che è stato poi svelato. Ha seguito l'ex Fiorentina per un po' di tempo per colpirlo con un pugno al momento opportuno, spaventando tutti i presenti. L'aggressione è stata catturata dalle immagini di alcuni presenti che hanno registrato la reazione del suo assistente subito dopo il pugno.

Secondo le ricostruzioni dei media turchi l'uomo avrebbe attaccato Torreira per una questione di gelosia: avrebbe raccontato agli inquirenti di essere innamorato della compagna del calciatore che ha subito anche stalking, tanto da aver ottenuto un ordine restrittivo nei suoi confronti. Ma poi un'immagine della coppia sui social lo ha spinto a pianificare l'aggressione al centrocampista, diventato il suo nemico numero uno. Preso dalla rabbia, appena lo ha visto gli si è scagliato contro e ha tentato di fuggire salendo su un taxi, ma è stato fermato dalla polizia.