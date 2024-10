video suggerito

Fonseca prende posizione sui due squalificati prima di Milan- Napoli: "Siamo stati penalizzati" Theo Hernandez e Reijnders non giocheranno Miilan-Napoli e Fonseca si apre sul rinvio della partita di Bologna: "Volevamo giocare, è stato difficile gestirlo"

A cura di Ada Cotugno

Paulo Fonseca è pronto per affrontare la grande sfida contro il Napoli: domani il Milan se la vedrà contro la capolista sella Serie A portandosi dietro ancora gli strascichi della polemica per il rinvio della partita contro il Bologna. Sabato i rossoneri non sono scesi in campo a causa dell'emergenza maltempo e lo slittamento della gara ha comportato anche lo spostamento delle squalifiche di Theo Hernandez e Reijnders che saranno assenti proprio contro gli azzurri, prima partita utile per smaltire il provvedimento.

È proprio questo il tasto sul quale spinge di più l'allenatore, rammaricato per non avere a disposizione due dei suoi titolarissimi per una partita così importante che può già valere una fetta per la lotta al titolo in campionato, complice anche il pareggio di ieri fra Inter e Juventus.

Fonseca sulle squalifiche di Theo e Reijnders

Il punto focale della situazione resta il rinvio della partita contro il Bologna che ha cambiato tutti i piani in casa Milan. Originariamente i rossoneri avrebbero dovuto affrontare il Napoli senza squalificati, ma la mancata trasferta ha fatto slittare tutto alla prima giornata utile che è coincisa proprio con il turno infrasettimanale. Fonseca ha spiegato come hanno vissuto questo momento: "È stato difficile gestire questo rinvio, ci siamo allenati senza sapere se avremmo giocato o meno. Noi volevamo giocare, siamo stati penalizzati dal non averlo fatto anche perché adesso abbiamo due squalifiche importanti. La squadra si è allenata comunque bene, ho fiducia in tutti, anche in chi giocherà al posto di Reijnders e Theo Hernández. Bologna è il passato, adesso siamo concentrati sulla partita di domani. Per me non cambia avere l'asterisco in classifica, ma capisco che per i tifosi possa essere diverso".

L'assenza dei titolari più l'infortunio di Gabbia in difesa darà al portoghese la possibilità di fare qualche esperimento. Certo, la partita contro il Napoli non è il campo ideale per provare le turnazioni, ma Fonseca prova a essere ottimista: "Io ho fiducia in tutto il gruppo. Non possiamo fare nulla con i giocatori che non ci sono, ma con quelli che ci sono. Io vedo questa cosa come un'opportunità per chi giocherà. Io ho fiducia in tutti i giocatori. Siamo una squadra, non mi interessano i nomi di chi gioca. Domani dobbiamo essere squadra per vincere".

La questione Leao

C'è poi il nodo che riguarda Leao, finito in questa stagione in un vortice che lo sta penalizzando anche in campo. Qual è quindi il problema? "Che l'allenatore non lo sta facendo giocare, perché se lo facessi giocare non ci sarebbero problemi. Ma sono cose normali nel calcio: alcuni giocano, altri no. Io penso sempre a diverse cose quando scelgo. Per me questo è molto normale". Dunque non ci sarebbe nessun tipo di allarme, ma semplicemente scelte tecniche di Fonseca che preferisce un altro tipo di assetto.