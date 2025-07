video suggerito

Mbappé fermato da un'intossicazione alimentare: si è sentito male prima di arrivare negli Stati Uniti Gli esami svolti in ospedale hanno fatto chiarezza sul malessere di Mbappé al Mondiale per Club: tutto è cominciato da un'intossicazione alimentare causata da un batterio presente nel pollame che si è aggravata nel giro di pochi giorni.

A cura di Ada Cotugno

Il Mondiale per Club di Kylian Mbappé è stato piuttosto deludente ma non c'entrano le prestazioni in campo. Il francese ha potuto giocare pochissimo per via di un malessere che lo ha colpito prima della partita d'esordio contro l'Al Hilal e lo ha costretto addirittura a trascorrere una notte in ospedale: il referto medico ha parlato di una gastroenterite acuta che ha provato tanto il suo fisico, ma in realtà tutto è cominciato con un'intossicazione alimentare per aver mangiato del pollo contaminato.

L'Equipe ha ricostruito l'ultimo mese tormentato del giocatore del Real Madrid che è riuscito a giocare soltanto per qualche spezzone nelle ultime partite, senza mai cominciarne una da titolare. Dal suo arrivo negli Stati Uniti è andato tutto storto e i problemi fisici che ha dovuto sopportare lo hanno portato a perdere 6 chili in pochi giorni, con un cambiamento fisico che ha fatto spaventare tutti i tifosi. In realtà l'attaccante si è sentito male prima ancora di mettere piede al Mondiale per Club e la causa scatenante sarebbe stata un'intossicazione batterica da pollo.

Pollo contaminato e gastroenterite acuta, cosa è successo a Mbappé

Dai comunicati del Real Madrid si può ricostruire il mese sfortunatissimo del francese che non è stato protagonista al Mondiale per Club a causa di alcuni problemi di salute. Ha saltato la partita d'esordio a causa della febbre ed è rimasto in isolamento in hotel per alcuni giorni, fino al ricovero in ospedale per gastroenterite acuta la notte di mercoledì 18 giugno. Qualcuno ha pensato a un malanno arrivato per un colpo di calore, altri a un'attacco di appendicite, ma in realtà Mbappé stava male prima ancora di prendere l'aereo per gli Stati Uniti e il suo quadro clinico è soltanto peggiorato una volta arrivato a Miami.

Gli esami svolti in ospedale hanno chiarito tutto e hanno escluso le ipotesi precedenti: il giocatore del Real Madrid soffriva per via di un'intossicazione alimentare, probabilmente legata a un batterio presente nel pollame che avrebbe consumato quando era ancora in Europa. La sua situazione sarebbe peggiorata velocemente, tanto da causargli la febbre e addirittura il ricovero in ospedale dove ha trascorso una notte. Per questo motivo è ritornato agli allenamenti fortemente debilitato e ci vorrà ancora qualche tempo prima che possa recuperare la completa forma fisica.