Milan-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Milan-Juventus è la partita della 9ª giornata di Serie A che si gioca alle ore 20:45 al Meazza. Tutte le info su dove vederla in diretta tv, in chiaro e in streaming. Le ultime news sulle probabili formazioni Pioli e Allegri.

Milan-Juventus è il big match della 9ª giornata di Serie A: la partita si gioca alle 20.45 allo stadio Meazza di San Siro e sarà arbitrata da Maurizio Mariani coadiuvati da Massimiliano Irrati al Var. La gara sarà trasmessa in diretta tv e in streaming in esclusiva (solo per abbonati) su Dazn.

Il Milan capolista è reduce dalla vittoria a Marassi contro il Genoa (0-1), esito scandito dalle roventi polemiche per il controllo di braccio di Pulisic non rilevato dal Var e per le prodezza di Giroud nei panni insoliti di portiere. La Juve è risalita al terzo posto in classifica grazie al successo nel derby (2-0 al Torino). L'incontro può rappresentare un primo snodo importante della stagione per entrambe le squadre: i rossoneri provano a consolidare il primato, la formazione di Allegri a trovare nuovo slancio con un risultato di prestigio.

Le probabili formazioni di Milan-Juventus. Pioli deve fare a meno degli squalificati Maignan e Theo Hernandez, degli infortunati Chukwueze e Sportiello (al suo posto c'è Mirante) che si aggiungono a Caldara e a Bennacer. Recupera però Loftus-Cheek ma Musah appare favorito. Pulisic (autore di una rete bellissima con gli Usa), Giroud e Leao nel tridente. Bianconeri senza Danilo (infortunatosi in nazionale) oltre ad Alex Sandro e De Sciglio e costretti a rinunciare a Fagioli (squalificato per il caso scommesse), da verificare le condizioni di Chiesa, con Vlahovic che in attacco potrebbe essere affiancato da Milik. Segui la cronaca in diretta su Fanpage.it

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milk. Allenatore: Allegri.

Dove vedere Milan-Juve in diretta tv su Sky o Dazn

La partita Milan-Juventus sarà sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Dazn. Sarà possibile vederla usufruendo di una Smart tv collegandosi alla piattaforma – solo se abbonati – attraverso la app oppure con dispositivi quali TimVision Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o una console di gioco (Xbox, Play Station). Milan-Juventus sarà visibile anche sul canale 214 di Sky (Zona Dazn), anche in questo solo per gli utenti abbonati che hanno attivato il servizio. La telecronaca sarà condotta da Pierluigi Pardo, che avrà al suo fianco Andrea Stramaccioni.

Milan-Juventus, dove vederla in streaming

La diretta streaming di Milan-Juventus sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn che potranno accedere alla finestra dell'evento attraverso la app oppure collegandosi direttamente al sito. I device utilizzabili sono quelli soliti, come uno smartphone. Non è prevista la diretta streaming su Sky Go.

Serie A, le probabili formazioni di Milan-Juventus

Il tridente composto da Pulisic, Giroud e Leao è il punto di forza del Milan che dovrà fare a meno di due colonne della formazione: Maignan e Theo Hernandez. Tra i pali va Mirante al posto di Sportiello infortunato. Tra le fila della Juve l'assenza di rilievo è quella del capitano e difensore, Danilo.

