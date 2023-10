Pulisic sfida la difesa della Germania e mette la palla all’incrocio: che gol di Capitan America Pulisic sfida tutta la difesa della Germania e mette la palla all’incrocio dei: che gol per Capitan America.

A cura di Vito Lamorte

Christian Pulisic sta vivendo un grande momento di forma. Il calciatore statunitense sta facendo cose egregie con il Milan e anche in nazionale le cose vanno piuttosto bene: Capitan America ha siglato un gol bellissimo nell'amichevole tra gli USA e la Germania e in pochi secondi la sua giocata è diventata virale sui social.

Il numero 10 ha ricevuto il pallone da Balogun sulla trequarti sinistra del campo e ha puntato la porta, sfidando la difesa tedesca senza troppo timore: Pulicis ha costretto a rinculare i suoi avversari e una volta al limite dell'area di rigore ha fatto partire un tiro di destro che si è infilato nell'angolo alto alla sinistra dell'incolpevole ter Stegen.

Una rete davvero bellissima, che ha fatto gioire i suoi compagni di squadra e il pubblico del Pratt & Whitney Stadium di East Hartford.

Il primo tempo si è concluso sul risultato di parità, visto che al gol di Pulisic ha risposto Ilkay Gundogan sul finire della frazione: azione centrale dei tedeschi, con un rimpallo che favorisce il calciatore del Barcellona in area e la palla finisce nel sacco alle spalle di Turner.

Nella ripresa la selezione di Julian Nagelsmann ha trovato il gol in altre due situazioni con Niclas Füllkrug e Jamal Musiala, che hanno fissato il risultato finale in favore della Germania.

Dal ritiro della nazionale statunitense Pulisic ha parlato dell'impatto con il mondo Milan: "Davvero benissimo, sono veramente felice. Sto iniziando a conoscere la cultura italiana ed è tutto molto bello, i tifosi poi sono straordinari. Mi hanno subito fatto sentire a casa, il loro supporto è fondamentale e mi sta dando tantissimo".

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha affrontato anche un tema molto scottante come quello del suo gol in Genoa-Milan e le accuse di aver segnato grazie ad un fallo di mano: "Il controllo VAR? Quelle situazioni sono sempre snervanti, poi dopo un po’ inizi a essere pessimista e pensi che arriverà un epilogo negativo. Questa volta è andata bene. A mio avviso comunque è stata una decisione giusta. Ho controllato il pallone con il petto ed è scivolato sull’ascella, ma non l’ho colpito con il braccio. Da regolamento non è fallo. Quando ho segnato non ho nemmeno pensato che ci potessero essere problemi, alla fine è stato giusto convalidare il gol".