Pulisic lancia il Milan in testa alla classifica, Genoa battuto 1-0: a Marassi succede di tutto Il Milan vince in casa del Genoa grazie al gol di Pulisic: espulsi i due portieri Maignan e Martinez, a Marassi succede di tutto nei minuti finali.

A cura di Vito Lamorte

Pulisic fa volare il Milan. Il Diavolo batte a domicilio il Genoa per 1-0 e si prende la vetta della classifica in solitaria. Gara durissima per i rossoneri a Marassi, risolta solo negli ultimi minuti da una giocata del calciatore americano su cui si discuterà molto. A Genova è successo di tutto nei 15′ finali: gol, VAR, espulsioni, traverse e centravanti che vanno in porta.

Il Genoa si è dimostrato una squadra solida e molto organizzata: reparti sempre vicini, idee chiare e qualche singolo in grado di cambiare passo nelle zone di campo importanti. Il Milan, con un tridente nuovo di zecca (Okafor, Jovic, Chukwueze) ha provato a creare i presupposti per trovare il gol ma non ci è mai riuscita in maniera veramente concreta e anche per questo motivo Pioli dopo l'intervallo ha fatto entrare subito Leao e Pulisic.

Nelle ripresa protagonisti i due portieri, prima Martinez e poi Maignan. Con i titolarissimi davanti, poco dopo l'ora di gioco è entrato anche Giroud, i rossoneri hanno tenuto più la palla nella metà campo avversaria e sono andati vicini al gol con Leao ma l'estremo difensore del Genoa ha compiuto un grande intervento e ha salvato la sua porta.

Nei minuti finali è stato il Genoa a sfiora il vantaggio con un conclusione da fuori di Dragusin deviazione da un difensore del Milan: Maignan sembra in ritardo ma fa un passo in più e si distende riuscendo a deviare la palla in calcio d'angolo. Urlo di Marassi strozzato in gola. Entrambi sono stati espulsi nel finale: il francese per un'uscita molto pericolosamentre l'estremo difensore del Grifone per doppia ammonizione.

A sbloccare il match ci ha pensato Pulisic, che ha segnato su cross di Musah girandosi di sinistro in area: dopo un lungo controllo del VAR su un presunto controllo di braccio il gol viene convalidato. Nei minuti finali il Milan ha giocato con Giroud tra i pali, perché i rossoneri avevano finito i cambi, e il calciatore francese è stato decisivo con un paio di interventi da vero portiere. Traversa di Guðmundsson in una delle ultime occasioni.

Il tabellino di Genoa-Milan

RETI: 87′ Pulisic.

GENOA (4-4-1-1): Martínez; De Winter, Drăgușin, Bani, Vásquez; Sabelli (68′ Ekuban), Thorsby, Frendrup, Haps; Malinovskyi (68′ Kutlu); Guðmundsson. A disp.: Leali, Sommariva; Hefti, Martín, Matturro, Vogliacco; Galdames, Jagiełło; Fini, Pușcaș. Allenatore: Gilardino.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi (66′ Calabria), Thiaw, Tomori, Hernández; Musah, Adli (66′ Giroud), Reijnders; Chukwueze (46′ Pulisic), Jović, Okafor (46′ Leão). A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Pellegrino; Pobega, Romero. Allenatore: Pioli.

ARBITRO: Piccinini di Forlì.