Perché il gol di Pulisic in Genoa-Milan non è stato annullato dal VAR per fallo di mano

A cura di Vito Lamorte

Il Milan vince in casa del Genoa per 1-0 con un gol di Pulisic nei minuti finali ma la rete decisiva della sfida di Marassi farà molto discutere. La rete del numero 11 rossonero è stata rivista al VAR per un presunto tocco di mano ma dalle immagini non sembra esserci chiarezza circa il punto di impatto della sfera, se solo petto o anche l’avanbraccio, fatto che in automatico comporterebbe l’annullamento della rete.

Il tocco da alcune inquadrature sembra effettivamente esserci, ma la rete viene convalidata: il VAR Nasca con Di Paolo, dunque, evidentemente non hanno ravvisato il tocco e l’arbitro Piccinini ha assegnato la rete che poi è valsa la vittoria al Diavolo. Ricordiamo che : in assenza di immagini chiare e inequivocabili che possano cambiare la decisione del campo, resta la decisone del campo.

