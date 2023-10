La follia di Maignan, ginocchiata al collo di Ekuban e cartellino rosso con il VAR in Genoa-Milan Il portiere del Milan è stato espulso al 97′ per un’entrata durissima su Ekuban. Maignan è stato espulso con il VAR.

A cura di Alessio Morra

Finale di partita convulso in Genoa-Milan, a causa di un'entrata durissima del portiere rossonero Maignan su Ekuban. L'attaccante del Genoa resta a terra per un colpo al collo. Una ginocchiata quella del portiere francese che è uscito con coraggio sì, ma anche in modo troppo irruente e ha abbattuto Ekuban. L'arbitro ha lasciato correre, ma poco dopo ha espulso Maignan, dopo aver rivisto le immagini al VAR.

Pulisic segna quando mancano pochi minuti al 90′. L'arbitro assegna sette minuti di recupero, figli anche di una lunga valutazione del VAR sul gol dell'1-0 dei rossoneri, per un presunto tocco di braccio dell'americano. Il Genoa attacca nel finale, gioca all'arma bianca, spinge e al 95′ trova impreparata la difesa rossonera. Ekuban si invola, Maignan esce dall'area di rigore, con tempismo e coraggio. Ma forse anche con un pizzico di incoscienza, perché quando capisce che non riesce a toccare il pallone alza il ginocchio e con quello colpisce al collo e abbatte l'attaccante rossoblu.

L'azione continua, Maignan si scontra con un altro calciatore. L'arbitro poco dopo stoppa il gioco. Perché Ekuban è a terra, è stato colpito al collo. E pure il portiere francese resta giù, per il ginocchio dolente. Quello stop porta anche al controllo VAR, che decreta l'espulsione di Maignan, autore di un fallo, onestamente, davvero brutto. Un'entrata molto pericolosa, che poteva far male, a dir poco, a Ekuban. Rosso diretto. Ciò significa che Maignan salterà anche il match del prossimo turno, e cioè quello con la Juventus (non ci sarà nemmeno Theo Hernandez, ammonito ed era diffidato).

Maignan è espulso, i cambi sono finiti e in porta ci va Olivier Giroud che è determinato, ma anche fortunato (come ha detto lui stesso). Perché il bomber compie una parata eccezionale e tiene la porta inviolata. Il Milan vince 1-0 con il Genoa e balza solitario al comando della Serie A.