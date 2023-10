Immenso Giroud nel finale pazzo di Genoa-Milan: va in porta al posto di Maignan e salva il risultato Olivier Giroud diventa il protagonista indiscusso del finale pazzo di Genoa-Milan. L’attaccante francese va in porta al posto di Maignan espulso (il Milan aveva finito i cambi ndr) e salva il risultato con un intervento decisivo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un finale così nessuno l'avrebbe mai immaginato. Il Milan vince in casa del Genoa grazie a un gol di Pulisic in pieno recupero ma vive una serata assolutamente folle. Tutto succede nei minuti finali quando il VAR convalida il gol dei rossoneri realizzato dallo statunitense che era stato attenzionato per un possibile fallo di mano. In quei convulsi attimi la partita si innervosisce e Maignan viene espulso dall'arbitro Piccinini per un intervento pericolosissimo col ginocchio sul collo di Ekuban. Dopo la review al monitor il direttore di gara espelle il portiere francese.

Il Milan ha finito i cambi in quel momento e così le immagini inquadrano Giroud che raccoglie i guantoni da Maignan, si infila la sua maglietta e va in porta. L'attaccante francese diventa portiere per gli ultimi infuocati due minuti di recupero rendendosi protagonista di un intervento sensazionale. Giroud all'ultimo secondo di gara vede dinanzi a sé Puskas volare verso la porta e intimorito dal possibile mancato intervento di Calabria ha raccolto tutto il suo coraggio che aveva per fare una strepitosa uscita bassa direttamente sul pallone salvando il risultato.

(in aggiornamento)