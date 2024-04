video suggerito

Ikone salva la Fiorentina dalla terza sconfitta consecutiva: blocca il Genoa sul pareggio Ci pensa Ikone a salvare la Fiorentina dalla sconfitta contro il Genoa: il francese risponde al gol sul rigore di Gudmundsson e regala un punto alla squadra di Italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Fiorentina evita per un soffio la terza sconfitta consecutiva in campionato: ci pensa il gol di Ikone nel secondo tempo a salvare la Viola da un altro risultato negativo segnando il gol del definitivo 1-1 contro il Genoa. Il punto guadagnato dalle due squadre non sposta la classifica e soprattutto non rilancia la squadra di Italiano per la zona Europa.

La partita è cominciata con tantissime occasioni da una parte e dall'altra: la Fiorentina ci prova con Belotti e Ikone, anche se è Beltran a sfiorare la rete del vantaggio al quarto d'ora di gioco sugli sviluppi di una ripartenza, con il suo pallone che ha soltanto sfiorato l'incrocio dei pali. Il Genoa non resta a guardare e prova a spaventare gli avversari con il grande tiro dalla distanza di Ekuban.

A sbloccare la partita è proprio la Viola al 25′ con il tiro di Belotti a tu per tu con il portiere, ma qualche secondo più tardi su chiamata del VAR l'arbitro annulla tutto per una posizione di fuorigioco. Da quel momento la squadra di Gilardino si fa coraggio e al 42′ passa in vantaggio con un calcio di rigore provocato da un'ingenuità di Parisi: dal dischetto va Gudmundsson che non sbaglia e porta avanti il Genoa.

Nella ripresa è ancora una volta la Fiorentina a farsi avanti, proprio come all'inizio del primo tempo, ma in modo molto più efficace. Al 54′ trova il gol del pareggio grazie a Ikone che sfrutta un pallone intelligentissimo di Bonaventura per colpire con un'incornata precisa. I ragazzi di Italiano provano a spingere e ad approfittare di un calcio di punizione di Mandragora che per poco non sorprende Martinez.

Nel finale il Genoa fa tanta fatica a venir fuori e a contenere la manovra offensiva della Viola che prova a conquistare la vittoria con tutte le sue forze, nonostante la stanchezza evidente che fa commettere qualche errore di troppo. I rossoblù tengono le maglie strette fino all'ultimo secondo senza sbilanciarsi e alla fine la Fiorentina deve accontentarsi solo del pareggio che arriva dopo le sconfitte contro Milan e Juve.