Maignan punito con una giornata di squalifica dopo Genoa-Milan: “Grave fallo di gioco” Mike Maignan salterà solo la partita contro la Juventus che si disputerà subito dopo la sosta. Il Giudice Sportivo ha infatti inflitto una sola giornata di squalifica al portiere del Milan dopo il brutto fallo e l’espulsione subita nei minuti finali di Genoa-Milan.

A cura di Fabrizio Rinelli

Mike Maignan salterà solo Milan-Juventus che si disputerà subito dopo la sosta. Il Giudice Sportivo ha dunque deciso di non andarci giù pesante dopo l'espulsione diretta presa dal portiere dei rossoneri nel folle finale di ‘Marassi' contro il Genoa: squalificato solo per una giornata. L'estremo difensore francese si era reso protagonista di un brutto e violento fallo in uscita dall'area di rigore. L'ex Lille ha infatti colpito il collo di Ekuban con un ginocchiata nel tentativo di prendere la palla in presa alta. Uno scontro durissimo che ha fermato la partita per diversi minuti.

Il Milan perderà dunque il suo portiere titolare per la sfida alla Juventus di Allegri ma non per la gara successiva contro il Napoli. Un sospiro di sollievo importante per i rossoneri che sicuramente hanno temuto anche una mano molto più pesante visto ciò che è accaduto quella sera contro il Genoa. Il presidente dei liguri, Alberto Zangrillo, in diretta tv subito dopo la partita aveva fatto sapere pubblicamente di voler attendere il responso del Giudice sportivo sulla squalifica di Maignan definendo il suo fallo come un "intervento assassino". L'estremo difensore ha poi replicato al patron dei rossoblu.

La nota del Giudice Sportivo.

"Mike Maignan squalificato per una giornata effettiva di gara per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco". Questa la precisazione del Giudice Sportivo circa la decisione di squalificare il portiere del Milan solo per un turno. In effetti dalle immagini sembrava davvero grave l'intervento falloso del portiere francese e per questo si pensava – trattandosi di espulsione diretta – che le giornate di stop per l'estremo difensore dei rossoneri potessero essere almeno due.

E invece non è stato così. Pioli dovrà rinunciare a Maignan solo contro la Juventus avendolo poi regolarmente a disposizione contro il Napoli per il match successivo. Il tecnico dei rossoneri dovrà fare a meno anche di Theo Hernandez ammonito ma diffidato e per questo anche lui squalificato per il match contro i bianconeri. Per il terzino francese il giallo è scattato invece per "comportamento scorretto". Una giornata di squalifica anche per il portiere del Genoa Martinez.