Zangrillo esplode in diretta, chiede rispetto per il suo Genoa: “Piantiamola di fare gli ipocriti” Alberto Zangrillo è durissimo dopo Genoa-Milan. Il presidente dei liguri esplode in diretta tv sia davanti alle telecamere di Sky che a quelle di DAZN. Il commento a caldo è durissimo: “Entrata assassina di Maignan e piantiamola di fare gli ipocriti”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Alberto Zangrillo è durissimo dopo Genoa-Milan. Il presidente del Genoa esplode in diretta tv sia davanti alle telecamere di Sky che a quelle di DAZN. Il patron dei liguri si sfoga duramente e se la prende con la classe arbitrale per aver convalidato il gol a Pulisic nel finale. Chiede rispetto per la sua squadra e per i tifosi accorsi in 35mila a Marassi per supportare i rossoblu in questa serata. "Quello che è successo questa sera l’abbiamo vista tutti – spiega – O siamo dei codardi e ci prendiamo in giro tra di noi o analizziamo cosa è accaduto".

Zangrillo non lascia nulla al caso: "Ho il massimo rispetto di chi ha arbitrato questa sera – dice – Tutti abbiamo visto che Pulisic si è aggiustato la palla con l’avambraccio". A DAZN Luca Marelli prova a spiegargli il perché del gol non annullato a Pulisic e Zangirllo esplode: "Non ho bisogno che nessuno me lo spieghi, lo spieghi a qualcun altro – aggiunge stizzito – la ringrazio per la dotta lezione". Poi ancora: "È una questione di rispetto nei confronti di 35mila persona, a volte è questione di buonsenso, qualcosa di difficile".

Zangirllo è su tutte le furie e non accetta repliche. "Ci si dovrebbe arrabbiare per invocare rispetto per i quasi 35mila che erano allo stadio – dice ancora – Gilardino non è qui perché così non si becca una squalifica". Il presidente del Genoa rimarca il concetto di rispetto: "Noi sempre soccombiamo e siamo più forti anche di queste cose – continua – Siamo stati fermi per 2 minuti (in riferimento al gol di Pulisic ndr), quando non c'è la certezza è sovrana la decisione dell'arbitro e quindi io mi inchino"

La furia del presidente del Genoa è totale anche se con toni pacati: "Maignan ha fatto un'entrata assassina e lo dico da medico – spiega – . In questo calcio la fanno da padrona sempre gli stessi anche sul terreno di gioco e sono libero di avere le mie idee". Zangrillo si augura di non vedere più un certo tipo di situazioni: "Chiediamo rispetto perché quando hai davanti Davide e Golia in questo mondo vince sempre Davide, quindi è inutile fare gli ipocriti e sono qui perché ho le spalle larghe – e conclude – Ora vediamo quante giornate daranno a Maignan".