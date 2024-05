video suggerito

Tonali punito anche in Inghilterra per il caso scommesse: quando tornerà dalla squalifica Sandro Tonali è stato squalificato per due mesi con pena sospesa per aver violato le regole sulle scommesse della Football Association: cosa cambia per il suo rientro in campo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sandro Tonali è stato squalificato per due mesi con pena sospesa per aver violato le regole sulle scommesse della Football Association (FA). Il centrocampista italiano sta già scontando una squalifica di 10 mesi che gli è stata inflitta in Italia per la violazione delle norme sul gioco d'azzardo da parte della Procura della FIGC.

Questa prima sanzione riguardava le scommesse piazzate mentre era in Italia ma nelle ultime settimane erano emersi dettagli sulle scommesse da quando era approdato al Newcastle, ovvero nell'estate del 2023: il rapporto della FA ha confermato che Tonali ha rivelato di aver effettuato puntate su '40-50 partite' dopo essere approdato in Inghilterra e tra queste c'erano anche ‘quattro gare' della sua nuova squadra.

L'ex calciatore del Milan è stato anche sanzionato con una multa di 20.000 sterline, circa 23 mila euro, ed è stato avvertito dalla FA riguardo alla sua condotta futura.

Leggi anche La Procura FIGC chiude le indagini sul caso scommesse: quattro giocatori a rischio squalifica

Sandro Tonali è sceso in campo 12 volte in questa sua prima stagione al Newcastle prima della squalifica

Quando potrà tornare in campo Tonali: la data

La squalifica è sospesa integralmente per tutta la durata della stagione 2024/2025, il che significa che Tonali potrà tornare a giocare a calcio al termine della sospensione della FIGC, ovvero il 27 agosto. A condizione che non commetta ulteriori violazioni.

Il comunicato ufficiale della Federcalcio inglese in cui Sandro Tonali veniva accusato di aver violato per “50 volte” le norme scommettendo su eventi calcistici riportava anche due date, il 12 agosto e il 12 ottobre 2023: una finestra temporale che fa riferimento al suo inizio di avventura in Inghilterra e al giorno del blitz a Coverciano della Guardia di Finanza durante la sosta nazionali.

Cosa fa Tonali durante la squalifica

L'agente di Tonali, Beppe Riso, aveva dichiarato che il suo cliente soffriva di una "dipendenza dal gioco d'azzardo" e il calciatore avrebbe seguito un piano terapeutico e un programma educativo con il pieno sostegno del club inglese, oltre a quello fatto a Roma in maniera slegata dai Magpies.

Tonali è stato autorizzato ad allenarsi con il Newcastle durante la squalifica, a differenza del caso dell'attaccante del Brentford Ivan Toney che era stato tenuto lontano dal resto della squadra fino a che non aveva scontato tutto la sanzione.

Alla fine di febbraio il club aveva pubblicato un video che lo vedeva in campo con i compagni dopo mesi di assenza per riprendere un po' i ritmi e ritornare ad assaggiare il campo in una maniera un po' più ‘vera' degli allenamenti singoli.