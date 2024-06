Fagioli dalle scommesse agli Europei: ha perso quasi 3 milioni, la mamma gli ha bloccato il conto

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Nicolò Fagioli giocherà da titolare con l'Italia nella partita contro la Svizzera, valida per gli ottavi di finale di EURO 2024. Dalla squalifica per il ‘caso scommesse‘, che lo aveva tenuto lontano dai campi di gioco per 7 mesi fino alla criticata convocazione per gli Europei. Una parabola abbastanza incredibile, se torniamo a quei giorni dell'autunno del 2023.

Il centrocampista della Juventus è tornato in campo nelle ultime due partite della stagione e il CT ha deciso di inserirlo nei pre-convocati, non senza polemiche nell'opinione pubblicata italiana: la scelta di portarlo in Germania. Per Fagioli è un’occasione unica, in un luogo come l’Olympiastadion di Berlino che per gli Azzurri rievoca sogni grandiosi.

Fagioli dalle scommesse agli Europei con la Nazionale

A metà ottobre la FIGC ufficializzò la squalifica a Nicolò Fagioli di 7 mesi di lontananza dai campi, più 5 mesi commutati in “prescrizioni alternative”, tra cui l’obbligo di curare la ludopatia con un piano terapeutico della durata minima di 6 mesi”. Il calciatore della Juventus è stato indagato dalla Procura di Torino per scommesse online su piattaforme illegali e successivamente la Federcalcio ha aperto un fascicolo che ha portato alla sanzione.

Fagioli ha confessato nel corso degli interrogatori ha confessato che "con il passare del tempo divenne un’ossessione" e ha ammesso di essere stato oggetto di minacce: "Ti spezzo le gambe". Il calciatore classe 2001 nel corso di un incontro a Condove, un comune della Val di Susa vicino Torino ha raccontato il suo periodo più buio: "Il periodo più difficile è stato un anno fa (febbraio 2023, ndr), ero ancora dentro al gioco, e finché non è successo tutto questo casino il problema c'era, con amici e famiglia. Poi ho chiesto aiuto. Bisogna chiedere aiuto. Ero arrivato a giocare 12 ore al giorno, sempre con il telefonino in mano, non cagavo i famigliari e la mia ragazza. Ero diverso. Forse ho capito troppo tardi che era una malattia, ma voi non iniziate nemmeno a giocare e coltivate i vostri sogni".

Fagioli si è autodenunciato e così è riuscito ad avere una pena ridotta ma durante la lunghissima chiacchierata con il procuratore federale Chiné ha raccontato diversi fatti personali, dalla richiesta di prestiti continui ai compagni di squadra perché la mamma gli aveva bloccato i conti ad una cifra complessiva di debiti che era passata dai 250 mila euro di debiti di settembre 2022 ai 2,7 milioni tra marzo e aprile 2023.

La madre Laura in un'intervista disse: "La verità è che in questa vicenda siamo tutti vittime. Verrà il momento di raccontare".

Fagioli ha continuato ad allenarsi e quando è arrivato il momento si è fatto trovare pronto: Paolo Montero lo ha lanciato nella fase finale della penultima partita di campionato contro il Bologna e dal 1′ contro il Monza nell'ultima gara dell'anno.

Fagioli presente e futuro della Nazionale: a lui le chiavi del centrocampo

Nicolò Fagioli viene lanciato dal CT nella prima partita ad eliminazione diretta dopo aver giocato solo 9′ nelle tre partite precedenti ma nello spezzone con la Croazia era parso molto propositivo e voglioso di mettersi in mostra.

Proprio sul centrocampo che ha modificato per la partita con la Svizzera, ai microfoni di Sky Luciano Spalletti si è espresso così: "Fagioli sarà il regista. Lui con la sua gioventù ha tutte le qualità per diventare un big in quel ruolo. Insieme a lui ci sarà Cristante sul centrodestra. Barella sarà quello che dovrà stare vicino a Xhaka. Poi, due esterni che possono attaccare, con El Shaarawy che può dare una mano nei ripiegamenti, come ha sempre fatto. Lui ha la maturità giusta per far parte di questa squadra".

Nicolò Fagioli può essere il presente e il futuro della Nazionale e la sua prima tappa per diventare un punto di riferimento per la maglia azzurra può arrivare già stasera.