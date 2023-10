Le partite su cui ha scommesso Fagioli, puntate live su Milan e Inter: perdite fino a 3 milioni Nicolò Fagioli, dopo aver ammesso di aver effettuato anche delle scommesse sul calcio, ha fatto i nomi di alcune partite sulle quali ha puntato nelle scorse stagioni, tra questi incontri di Serie A e Champions League.

Nicolò Fagioli dopo essersi autodenunciato ha avuto una lunghissima chiacchierata con il procuratore federale Chiné, al quale, prima di aver chiesto il patteggiamento, ha raccontato diversi fatti personali, che hanno riguardato in particolare le scommesse. Il centrocampista della Juventus ha anche fatto i nomi di alcune partite di calcio sulle quali ha puntato ingenti somme di denaro.

Quello di Fagioli è stato il primo nome a essere tirato in ballo per il caso scommesse, poi sono venuti fuori quelli di Tonali e Zaniolo, mentre Corona promette molti altri nomi, e alcuni li ha fatti quando ha ricevuto il Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia. Il calciatore classe 2001 in una deposizione fiume ha toccato diversi argomenti, parlando anche dei prestiti che ha chiesto ad altri calciatori, Gatti e Dragusin: "Lui mi prestò 40 mila euro, mentre a Gatti dissi che mi servivano 40 mila euro per un orologio e avevo i conti bloccati da mia madre".

Nicolò Fagioli ha patteggiato e a breve riceverà una squalifica di 7 mesi.

Ma ha anche risposto a delle domande sulle ormai note lacrime di Sassuolo-Juve dello scorso aprile. All'epoca Fagioli si accomodò in tribuna dopo una sostituzione, successiva ad un errore poi decisivo per il risultato finale, crollò in lacrime: "La situazione era talmente insopportabile che, a Sassuolo, appena uscito dal campo mi misi a piangere di fronte alle telecamere, pensando ai miei problemi legati ai debiti delle scommesse".

Il suo problema principale era rappresentato dai debiti, che con il passare del tempo sono diventati sempre più grandi. Lui stesso ha dichiarato di essere passato dai 250 mila euro di debiti di settembre 2022 ai 2,7 milioni tra marzo e aprile 2023.

Fagioli ha confessato di aver scommesso sul calcio, ma ha anche dichiarato di aver effettuato diverse puntate sul tennis, altro sport che segue e sul quale comunque poteva scommettere: "Ho iniziato quando mi trovavo nel ritiro Under 21 a Tirrenia. Lo facevano gli altri, non mi sono posto il problema se questi siti fossero regolari o meno. Era un divertimento, un passatempo. Prima soprattutto sul tennis per un anno, poi da gennaio 2022 quando sono arrivato a Torino ero in una condizione di stress per i debiti accumulati e da settembre dello stesso anno ho iniziato anche col calcio e con somme ingenti per cercare di recuperare, giocando anche live sulle partite".

Il Torino, il 30 ottobre 2022, ha sconfitto il Milan 2–1 nel posticipo della 12ª Giornata di Serie A 2022–2023.

Ma quali sono le partite di calcio sulle quali ha scommesso Fagioli? Lui stesso ha risposto, quantomeno in parte, a questa domanda. Il centrocampista ha effettuato una puntata, perdendo, su Torino-Milan del 30 ottobre 2022: "In quell’occasione giocai live e puntai sul pareggio o sulla vittoria del Milan. Persi perché la partita finì 2-1 per il Torino". I granata si portarono avanti di due gol, Messias accorciò le distanze, ma i rossoneri non riuscirono a trovare il pareggio.

L’Inter in due delle ultime tre edizioni di Champions ha affrontato il Real Madrid.

Le altre partite, venute fuori dalla deposizione, sono Real Madrid-Inter e Porto-Atletico Madrid. Ma è complicato però capire su quali incontri esattamente abbia scommesso. Perché sia nella stagione 2020-2021 che 2021-2022 si sono affrontati blancos e nerazzurri. Mentre ci sono stati due Porto-Atletico nelle ultime due annate di Champions. C'è comunque un indizio, perché Fagioli avrebbe detto: "Ho scommesso che avrebbero segnato meno di 3 o 4 gol".

Nelle partite della stagione 2021-2022 le gare dei gironi tra Inter e Real Madrid sono terminate, sempre in favore del Real: 2-0 e 1-0. Quindi se avesse puntato su una di quelle gare avrebbe vinto la scommessa. Se invece ha perso la scommessa ha giocato su Real Madrid-Inter della fase a gironi del 2020-2021, chiuso 3-2 per gli spagnoli.

Il Porto ha sconfitto l’Atletico Madrid nella fase a gironi della Champions 2022–2023.

Situazione simile per Porto-Atletico Madrid. Perché anche in quel caso Fagioli ha puntato su un numero minore di 3 o 4 gol complessivi durante la partita. E in quel caso ha perso. La sfida del 7 dicembre 2021 terminò 3-1 per l'Atletico, con un finale rocambolesco.Perché il punteggio era 1-0 al 90′!

Con tre gol segnati nei minuti di recupero che costarono carissimo al calciatore, con rigore di Sergio Oliveira al 96′. Mentre il Porto-Atletico dell'1 novembre 2022 – disputato a due giorni da quel Torino-Milan – finì 2-1 per i portoghesi con autorete di Marciano al 95′, che in caso di scommessa beffò in modo atroce Fagioli.