Corona a Striscia fa i nomi di El Shaarawy, Gatti e Casale per le scommesse: mostra un loro video Fabrizio Corona ha ricevuto il Tapiro di Striscia la Notizia, e alla trasmissione TV ha mostrato un video in cui si vedrebbero dei calciatori (Gatti, El Shaarawy e Casale) che parlano di scommesse.

A cura di Alessio Morra

Fabrizio Corona martedì sera è stato ospite della trasmissione TV Avanti popolo, su Rai 3. Nell'intervista rilasciata a Nunzio De Girolamo, però, non ha fatto nomi di ulteriori calciatori coinvolti nel caso scommesse. Subito dopo l'ospitata l'ex re dei paparazzi ha parlato di bavaglio dicendo che non gli è stato permesso di fare i nomi di tre calciatori e soprattutto di far sentire un audio nel quale quei calciatori con Zaniolo avrebbero parlato di scommesse. Quei nomi, però, li ha fatti a Striscia la Notizia, e li ha fatti nel momento in cui ha ricevuto il Tapiro. Corona inoltre ha fatto vedere anche il filmato in cui si sentirebbero i calciatori parlare delle scommesse. E quel video, quello in cui si sentirebbero El Shaarawy, Gatti e Casale, parlare di puntate sarà mandato in onda su Canale 5.

L'inchiesta sulle scommesse procede eccome. Ogni giorno ci sono delle novità. Fagioli ha chiesto e ottenuto il patteggiamento e in uno degli incontri con la Procura Federale ha raccontato anche tutto il suo vissuto, svelando di avere debiti fino a quasi tre milioni di euro, e ha detto anche di aver chiesto prestiti ad amici e compagni di squadra. Ha deciso di parlare anche Tonali, che avrebbe ammesso di aver scommesso anche sul Milan, ma quando non era in campo. Il terzo nome venuto fuori è quello di Zaniolo, tirato in ballo da Fabrizio Corona, che nega ogni accusa. Mentre nella giornata di martedì l'imprenditore ha messo in mezzo pure l'attaccante della Roma Azmoun, ma in realtà questo si è rivelato un falso scoop.

Corona aveva fatto sapere che nella trasmissione di Rai 3 avrebbe fatto i nomi di altri calciatori, ma non è stato così. Nella notte ha dichiarato di essere stato censurato e lo ha fatto con un lungo e accorato post sui social: "Sono stato censurato! Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi. Purtroppo non ho potuto, come mi avevano garantito questa mattina, dire quello che volevo, mostrare in tv il grande lavoro che sto portando avanti da sei giorni senza dormire con il mio amico Moreno".

Aggiungendo: "A un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda. Vi rendete conto? C’era la voce di Zaniolo e di tre giocatori di serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi. Hanno preso per il c… voi e hanno preso per il c… anche me. Ancora dopo tanti anni non imparo la lezione".

Quando è uscito dagli studi Rai, Corona si è trovato di fronte Valerio Staffelli, l'uomo del Tapiro d'Oro che lo ha prontamente consegnato all'ex re dei paparazzi.

Corona nella chiacchierata con Staffelli ha fatto i nomi di tre calciatori che avrebbero effettuato scommesse, i nomi che avrebbe voluto fare nella trasmissione di Rai 3. Corona ha citato Stephan El Shaarawy della Roma, Federico Gatti della Juventus e Nicolò Casale della Lazio. Nella puntata del 18 ottobre verrà mostrato inoltre il filmato in cui si sentirebbero i calciatori parlare di alcune scommesse mentre stanno palleggiando.