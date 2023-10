Fabrizio Corona fa tremare la Roma: “Oggi vi mostreremo un altro giocatore che scommette in tribuna” Fabrizio Corona annuncia che farà il nome di un altro calciatore della Roma coinvolto nel giro di scommesse illegali: “Ve lo faremo vedere in video stavolta, scommette in tribuna mentre guarda la partita della sua squadra”.

Nessuna marcia indietro su Nicola Zalewski, anzi Fabrizio Corona rilancia sul nome del calciatore della Roma, insistendo che è coinvolto anche lui nel giro di scommesse illegali in cui sono caduti Fagioli, Tonali e Zaniolo, come aveva svelato venerdì scorso. Ma non solo, nell'ultimo lancio pubblicato sul suo sito Dillingernews, viene preannunciato che a breve sarà reso noto un altro giocatore della rosa giallorossa che sarebbe ugualmente dedito alle giocate su partite di calcio, comportamento che metterebbe anche lui a rischio squalifica in base all'articolo 24 del Codice di Giustizia Sportivo.

"Alle 17 vi mostreremo un altro giocatore della Roma, questa volta in video, che scommette in tribuna mentre guarda la partita della sua squadra", è lo scoop che viene promesso da Corona, mentre stasera alle 20 – "come aperitivo pre-nazionale" – sarà diffuso "uno degli audio che ci rivela che un certo Nicola scommetteva… e certo che scommetteva!". Il riferimento è ovviamente a Zalewski, che dal canto suo nega con tutte le forze di aver mai scommesso in vita sua.

