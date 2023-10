Lo scoop di Corona sul calciatore della Roma è un fiasco: cosa si vede nel video di Azmoun La rivelazione annunciata attraverso Dillinger News questa volta si sgonfia subito. Se nelle puntate precedenti il sito di Corona era stato chirurgico nell’esporre e anticipare i fatti, questa volta c’è qualcosa che non funziona.

Fabrizio Corona aveva annunciato lo scoop sul calciatore della Roma attraverso Dillinger News.

È Sardar Azmoun il calciatore della Roma seduto in tribuna all'Olimpico ma, almeno da quel che si deduce dalle immagini, non c'è alcuno scoop che lo tiri in ballo in qualche modo nella vicenda scommesse che sta agitando il mondo del calcio italiano. Il giocatore ha in mano un cellulare ed è intento a guardare altro rispetto alla partita dei giallorossi. Assiste a una corsa di cavalli ma c'è nulla che lasci pensare a una puntata piazzata oppure a una qualsiasi altra forma di giocata.

La rivelazione annunciata da Fabrizio Corona attraverso Dillinger News questa volta si sgonfia subito. Se nelle puntate precedenti era stato chirurgico nell'esporre i fatti, al punto da trovare conferma nei risvolti giudiziari preconizzati, nel caso specifico non c'è alcun effetto speciale che possa provocare indignazione oppure indurre gli inquirenti a indagare.

E per diverse buone ragioni. La prima, facendo un passo indietro al coinvolgimento anche di Nicola Zalewski menzionato dall'ex re dei paparazzi, è che in molti credevano che a comparire nel video raccolto con uno smartphone e girato alla redazione sarebbe stato proprio l'italo-polacco.

I dettagli del video mostrato da Dilliner News su Azmoun della Roma.

Non risulta indagato negli atti della Procura di Torino ma secondo "l'inchiesta giornalistica" condotta da Corona, invece, ci sarebbero gli estremi per dimostrare come in realtà anche lui sia finito nella rete di quel giro. "Ho le prove", ha sottolineato nell'intervento a La Zanzara di Cruciani tessendo la trama delle sue rivelazioni a partire da Fagioli e dalla Juve, fino a dipanarla citando tutti i protagonisti (quelli già noti e quelli ancora ignoti al grande pubblico).

Svanito il primo esito a sorpresa, a trarre in inganno – ma questo fa parte del gioco delle parti – è la foto di Azmoun che appare sul sito d'informazione di Corona. Dà l'impressione che Azmoun si macchi di chissà quale violazione, tale da prefigurare un reato passibile di sanzione penale e sportiva, ma leggendo tra le righe si apprende altro. "Difficile dire se sta scommettendo effettivamente o se sia solo un amante delle corse, un semplice spettatore – si legge nell'articolo -. Di sicuro non guarda la partita".

Così come c'è un altro dettaglio forse sfuggito: il calciatore iraniano ha una grandissima passione per i cavalli, che non è certo quella insana e al limite della follia di Mandrake o er pomata intenti a escogitare qualsiasi espediente pur di racimolare soldi da puntare "sul cavallo sicuro" (come nel film iconico sulla "febbre" da scommesse ippiche). Nella sua scuderia Azmoun possiede oltre 50 esemplari e non è un mistero che lo solletichi l'idea di averne altri anche nella Capitale.