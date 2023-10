Corona shock dopo l’ospitata flop in Rai: “Censurato audio di Zaniolo con 3 calciatori di Serie A” La partecipazione dell’ex re dei paparazzi alla trasmissione Avanti Popolo ha deluso le aspettative. Chi si aspettava altre rivelazioni clamorose è rimasto con l’amaro in bocca. Corona si è sfogato su Instagram: “Hanno preso per il c… voi e hanno preso per il c… anche me”.

Fabrizio Corona ospite della trasmissione Avanti Popolo condotta da Nunzia De Girolamo.

Chi si aspettava che Fabrizio Corona facesse ancora nomi di calciatori coinvolti nel caso scommesse, sganciasse qualche altra bomba di gossip giudiziario, portasse finalmente quelle prove schiaccianti di cui è in possesso è rimasto deluso. Anzi, a giudicare da quel che (non) ha detto durante la trasmissione Avanti Popolo la prima cosa che viene in mente è che sia stato fatto tanto rumore per nulla.

Nulla che non fosse già risaputo. Nulla che lo stesso ex re dei paparazzi non abbia già dato a piene mani in pasto all'opinione pubblica direttamente oppure attraverso il suo sito d'informazione, Dillinger News. Nulla che la cronaca delle ultime ore sui risvolti dell'inchiesta non abbia già messo sotto i riflettori tra pentimenti e patteggiamenti (Fagioli), confessioni e ammissioni di colpa (Tonali). Nulla che non sia già sotto la lente degli inquirenti della Procura di Torino, compresa la posizione di Zaniolo (il terzo indagato ufficiale nel filone) e la possibilità che dietro quel flusso ingente di denaro irrorato anche su piattaforme illegali si nasconda dell'altro di rilevante sia dal punto di vista penale sia come aggravante a livello di illecito sportivo.

La partecipazione dell’ex re dei paparazzi ha deluso le attese rispetto alle rivelazioni annunciate.

L'analisi dei dispositivi dei calciatori dirà fin dove si erano spinti, fornirà tracce ulteriori che porteranno (forse) chissà dove e alzeranno il velo su altri aspetti della vicenda. Questo, però, fa parte della narrazione parallela al lavoro dei magistrati. Il resto, il tam tam mediatico che ha accompagnato la partecipazione di Corona al programma in Rai condotto da Nunzia De Girolamo, s'è palesato come la montagna che partorisce il topolino.

Si è divagato, ragionato. Sono state affermate delle cose a proposito dei rapporti tra i 3 giocatori chiave. Il nome di Nicola Zalewski è saltato ancora una volta fuori ma di quei riscontri tanto decantati non c'è stata traccia. È stata rilanciata la notizia (ormai desueta) di un giro ben più largo che abbraccia anche la complicità di procuratori, dirigenti e altri calciatori. Ma niente di così scottante che meritasse un'attenzione così smaniosa.

Corona, però, non ci sta. Dice di essere stato censurato. Che in realtà aveva molto da mettere in piazza ma non gli è stato permesso di farlo. Ci ha messo la faccia e sa che non ne è uscito bene al netto delle grandi aspettative che erano state alimentate intorno alla trasmissione che, per sua stessa ammissione, avrebbe fatto il boom in termini di ascolti e di share. E ha voluto dare la sua spiegazione. "Adesso penso cosa fare e dove mostrare tutte le notizie che ho trovato", si sfoga su Instagram con un posto editato nella tarda serata.

Corona si è sfogato sui social attraverso un messaggio su Instagram nel quale ha attaccato la Rai.

Sono stato censurato! Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi – scrive -. Purtroppo non ho potuto, come mi avevano garantito questa mattina, dire quello che volevo, mostrare in tv il grande lavoro che sto portando avanti da sei giorni senza dormire con il mio amico Moreno.

E questo l'incipit del messaggio condiviso sui social che si dipana attraverso una suggestione e un sospetto quando menziona un audio, una testimonianza tangibile che aveva portato con sé ma non è stata mandata in onda pur essendo stata annunciata dalla stessa conduttrice. Quale era il contenuto di quel file?

A un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda. Vi rendete conto? C’era la voce di Zaniolo e di tre giocatori di serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi. Hanno preso per il c… voi e hanno preso per il c… anche me.

Corona sbotta e cerca di essere il più chiaro possibile, mastica amaro e conclude quell'esplosione di rabbia con una considerazione che ha il sapore di fiele.