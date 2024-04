video suggerito

La stangata del giudice sportivo sul Milan dopo il derby: 3 squalificati saltano la Juventus Oltre alla sconfitta, i rossoneri incassano anche le pesanti sanzioni per il finale nervoso che ha caratterizzato la partita contro l’Inter. Più di tutti, ne fa le spese Calabria: fermato per 2 giornate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La rissa scoppiata nel finale furibondo del derby con l'Inter lascia un segno profondo sul Milan che sarà costretto ad affrontare il prossimo impegno di campionato contro la Juventus senza ben tre calciatori. Due squalificati per essere stati espulsi col rosso diretto, un altro perché già diffidato e ammonito. Si tratta di Davide Calabria, Theo Hernandez e Fikayo Tomori.

Il capitano s'è reso protagonista di un brutto gesto quando il tempo di recupero era agli sgoccioli e la sua squadra intenta a battere il calcio d'angolo dell'ultimo assalto. C'era perfino Maignan nell'area di rigore dei nerazzurri nel tentativo di trovare il guizzo, la deviazione o la giocata vincente sul filo del gong.

A fare notizia, però, è stata la gazzarra scaturita dalla reazione del giocatore milanista: in quei momenti di grande tensione, forse innervosito dalla marcatura serrata di Frattesi, ha rifilato una manata all'interista come si evince anche dalla nota del giudice sportivo che lo ha punito per aver "colpito al volto un calciatore della squadra avversaria.

Adrenalina e nervosismo hanno messo nei guai anche il difensore francese, pure lui fermato per un turno, con l'aggravante di una multa da 10 mila euro: "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Undicesima sanzione); per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato all'altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo". Stessa motivazione che ha portato alla squalifica (ammenda compresa) anche dell'olandese dell'Inter, Dumfries.

A completare il trittico di sanzionati c'è anche l'ex calciatore del Chelsea, coinvolto nella baruffa di fine incontro "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)".

Situazione particolare pure quella relativa alla Roma, anch'essa gravata dai provvedimenti del giudice sportivo. La squadra di Daniele De Rossi paga dazio per le intemperanze di Llorente e Paredes nel corso del match perso contro il Bologna di Thiago Motta: il cartellino giallo incassato è pesante.

Pesante perché non salteranno il recupero con l’Udinese, che sarà giocato giovedì 25 aprile alle ore 20 ripartendo dal minuto in cui la gara era stata sospesa per il malore di Ndicka (71°), ma il match molto importante contro il Napoli in cerca di riscatto dopo la batosta di Empoli. La sfida è in programma al “Maradona” domenica 28 aprile (ore 18).