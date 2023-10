Maignan risponde a Zangrillo: “Entrata assassina? Spero tu non debba mai sperimentarla” Maignan dopo le polemiche di Genoa-Milan ha risposto in maniera durissima al presidente dei rossoblu Zangrillo che aveva parlato di “entrata assassina” commentando la sua espulsione.

A cura di Marco Beltrami

Il finale incandescente di Genoa-Milan sembra destinato a far parlare a lungo. Le polemiche dell'immediato post-partita sugli episodi da moviola hanno avuto strascichi importanti anche nella domenica della Serie A. Mike Maignan espulso per un'entrata scomposta su Ekuban che rischia di costargli una lunga squalifica ha deciso di rispondere in maniera molto dura al presidente dei rossoblu Alberto Zangrillo.

Quest'ultimo nel suo intervento aveva contestato le decisioni che a suo dire avevano penalizzato i liguri, puntando il dito in primis sul tocco di mano di Pulisic prima del gol vittoria. Un'occasione anche per stigmatizzare quanto fatto dal portiere che era stato espulso. Il francese in particolare si era reso protagonista di un’uscita molto pericolosa. Ginocchio altissimo e impatto molto duro con Ekuban che sarebbe potuto costare carissimo al genoano. L’arbitro Piccinini dopo un check al Var ha allontanato il successore di Donnarumma che ora salterà sicuramente Milan-Juventus alla ripresa del campionato dopo la sosta. Il rischio concreto però è che la sua squalifica sia più lunga e possa privare la squadra di Pioli del suo baluardo.

Zangrillo nel suo lungo sfogo dopo Genoa-Milan aveva sentenziato: "Maignan ha fatto un'entrata assassina e lo dico da medico. In questo calcio la fanno da padrona sempre gli stessi anche sul terreno di gioco e sono libero di avere le mie idee". Parole che non stono state gradite da Maignan che dopo ore di silenzio si è lasciato andare sui social. Come spesso accade nelle sue stories, l'estremo difensore ha chiamato in causa il presidente Zangrillo difendendosi per il suo intervento figlio di un eccesso di foga a suo dire: "Zangrillo! Le parole hanno significato. Quello che è successo ieri è stato un atto d'azzardo, forse un atto d'azzardo deplorevole, ma in nessun caso un "assassinio"".

Ma le cose non sono finite qui, anche perché Maignan ha chiosato con un augurio speciale per Zangrillo, in riferimento a quella che è stata la sua definizione eccessiva di "entrata assassina": "Ti auguro il meglio per il futuro e spero che tu non debba mai sperimentare ciò di cui mi hai accusato". E la polemica sembra essere solo all'inizio.