Messi è The Best FIFA, Benzema la prende male: pubblica su Instagram la prova che lo hanno fregato Karim Benzema ha stravinto l’ultimo Pallone d’Oro ed è convinto che avrebbe meritato di portarsi a casa anche The Best FIFA 2022, andato invece a Leo Messi.

A cura di Paolo Fiorenza

Leo Messi ha aggiunto lunedì scorso l'ennesimo trofeo al suo sterminato palmarès: il premio The Best FIFA, il suo secondo – dopo quello del 2019 – da quando il riconoscimento si è scisso dal Pallone d'Oro organizzato da France Football. Sono diversi anche i criteri di assegnazione: mentre quest'ultimo tiene conto dei risultati della stagione calcistica, The Best premia il migliore nell'anno solare precedente.

Con questa premessa, si capisce bene come Messi, che nell'ultimo Pallone d'Oro non era stato incluso neanche nell'elenco allargato dei 30 candidati, abbia invece trionfato nel trofeo FIFA, visto che dopo l'estate ha piazzato il colpaccio decisivo del Mondiale vinto con l'Argentina.

Leo Messi riceve il premio The Best dal presidente della FIFA Gianni Infantino

Una vittoria abbastanza scontata ed anche annunciata nelle ore precedenti con una fuga di notizie, ma non per tutti era così ovvia, anzi per qualcuno a meritare il premio era quel Karim Benzema che si era aggiudicato con larghissimo margine l'ultimo Pallone d'Oro. Quel qualcuno è lo stesso attaccante francese, piazzatosi terzo nella classifica del The Best alle spalle del connazionale Mbappé (34 punti contro 44, mentre Messi ne ha avuti 52), a differenza del quale non ha potuto sfruttare il secondo posto ai Mondiali della Francia, visto che aveva dato forfait tra le polemiche alla vigilia.

Che il 35enne bomber del Real Madrid, assente alla premiazione assieme a tutti gli altri rappresentanti della sua squadra a parte il dirigente Butragueno, non avesse preso benissimo la vicenda lo si era capito lunedì sera in tempo reale: Benzema aveva infatti postato un video su Instagram in cui un tizio diceva più volte "bugiardo", aggiungendovi la frase "buona notte".

Poi, qualche ora dopo, il francese ha postato un'altra storia in cui condivideva le sue statistiche da agosto 2021 fino al termine del 2022 (allargando peraltro a ritroso il periodo considerato dal The Best FIFA). Numeri chiaramente strepitosi tra gol e assist, oltre al fatto di aver vinto tutti i titoli possibili col Real Madrid. È un elenco impressionante, ma evidentemente di fronte a quello che Messi ha fatto in Qatar qualsiasi alternativa non è stata ritenuta all'altezza di reggere il confronto da chi ha votato per The Best (capitani e allenatori di tutte le nazionali, tifosi e un gruppo di 300 giornalisti).