Leo Messi vince il The Best FIFA 2022: trionfano Argentina e PSG, i calciatori del Real disertano Lionel Messi ha vinto il premio FIFA come miglior giocatore al mondo del 2022: al The Best trionfano l’Argentina e il PSG che fanno incetta di premi. Nessun calciatore del Real Madrid si è presentato a Parigi per la premiazione. Ecco tutti i vincitori.

A cura di Michele Mazzeo

Il già sette volte Pallone d'Oro Leo Messi ha vinto il premio The Best 2022 della FIFA. La stella argentina del Paris Saint-Germain reduce dalla vittoria del Mondiale in Qatar con la sua Argentina è stato infatti premiato come miglior calciatore dell'anno dalla Federcalcio Internazionale. La Pulce ha ricevuto il premio nel corso della cerimonia andata in scena a Parigi nella quale sono stati assegnati molti altri titoli e nella quale si è ricordato anche il compianto Pelé con un premio speciale consegnato alla moglie Márcia Aoki da Ronaldo "il Fenomeno" che ha dedicato anche un toccante discorso a O'Rey.

Lionel Messi ha battuto il vincitore del Pallone d'Oro Karim Benzema e il compagno di squadra al Psg Kylian Mbappé. L'Argentina è stata la vera dominatrice di questa premiazione con Emiliano ‘Dibu' Martinez che ha vinto il titolo di miglior portiere e il CT dell'Albiceleste Lionel Scaloni che è stato invece nominato miglior allenatore del 2022. Ad un argentino è andato anche il premio dedicato alle imprese più incredibili compiute dai tifosi.

Il Puskas Awards per il gol più bello del 2022 è andato invece a Marcin Oleksy, calciatore di calcio per amputati autore di una fantastica rovesciata giocando con le stampelle nel campionato polacco.

Il premio Fairplay è andato invece al calciatore della Cremonese Luka Lochoshvili che lo scorso febbraio 2022, quando giocava in Austria con il Wolsfberger ha salvato la vita all'avversario Georg Teigl tirandogli fuori la lingua per evitare che soffocasse dopo che questo era caduto esanime sul terreno di gioco dopo uno scontro.

Nella Top 11 trionfano invece il PSG e il Real Madrid con tre rappresentanti a testa (Hakimi, Messi e Mbappé per i parigini; Courtois, Modric e Benzema per i madrileni a cui si aggiunge anche Casemiro passato però al Manchester United la scorsa estate). Non passa inosservato però il fatto che, fatta eccezione per il rappresentate del club Emilio Butragueño, nessun altro membro della formazione madrilena ha partecipato alla cerimonia organizzata dalla FIFA.

Il premio FIFA per la migliore calciatrice del 2022 è andato invece alla fuoriclasse spagnola del Barcellona Alexia Putellas già vincitrice del Pallone d'Oro.

I premi assegnati al The Best FIFA Awards 2022

Premi calcio femminile:

Miglior portiere: Mary Earps (Inghilterra/Manchester United)

Miglior allenatrice: Sarina Wiegman (CT Inghilterra)

Miglior calciatrice: Alexia Putellas (Spagna/Barcellona)

Top 11: Endler; Bronze, Leon, Williamson, Renard; Putellas, Walsh, Oberdof; Morgan, Kerr, Mead.