The Best FIFA verrà assegnato lunedì, ma sarebbe tutto già deciso: “Ha vinto Messi” Anticipazione sull’esito delle votazioni per il premio The Best della FIFA che verrà assegnato domani: “Ha vinto Leo Messi”. Decisivo il trionfo nel Mondiale in Qatar.

A cura di Paolo Fiorenza

Clamorosamente bocciato nell'ultima edizione del Pallone d'Oro, dove non è stato neanche inserito nell'elenco allargato dei 30 candidati, Leo Messi non solo è il favorito numero uno per vincere l'altro grande riconoscimento individuale del calcio mondiale – ovvero il premio The Best della FIFA – ma secondo una soffiata delle ultime ore si sarebbe portato a casa il trofeo. L'anticipazione arriva dal solitamente ben informato giornalista spagnolo Francesc Aguilar, che dà per certo l'esito della votazione.

"Lionel Messi è The Best. Lunedì la FIFA ricorderà a L'Equipe e France Football di non aver incluso Leo tra i candidati al Pallone d'Oro", è il tweet del giornalista, che manda una frecciata agli organizzatori del Pallone d'Oro per la clamorosa bocciatura del fuoriclasse argentino nel premio che lo scorso 17 ottobre ha sollevato Karim Benzema. "A peggiorare le cose, la FIFA terrà il galà per The Best a… Parigi!", aggiunge Aguilar.

In realtà, che Messi non fosse neanche nella ‘long list' dei 30 candidati al Pallone d'Oro 2022 era nell'ordine delle cose, come spiegò France Football per spazzare via dubbi e polemiche. Al 35enne rosarino hanno nociuto le nuove regole di assegnazione del trofeo, in primo luogo quella che adesso prevede che tenga conto non più delle prestazioni fatte nell'anno solare di riferimento ma nella precedente stagione calcistica, che notoriamente finisce in estate.

Considerando che la sua prima stagione al PSG (2021/22) era stata tutt'altro che rimarchevole sia sul piano di squadra che individuale e che per la nuova scansione temporale non si poteva tenere conto né della Copa America vinta nel luglio 2021 né dei Mondiali vinti alla fine del 2022, e ancora che il criterio che teneva conto anche dell'intera carriera era stato eliminato, la sua esclusione non faceva una grinza.

Leo Messi non solo avrebbe vinto The Best FIFA 2022, ma è il favoritissimo per il Pallone d’Oro 2023

Per il medesimo motivo, ovvero in primis la vittoria della Coppa del Mondo in Qatar, Messi è il favorito numero uno per trionfare nel prossimo Pallone d'Oro (sarebbe il suo ottavo), così come il successo con l'Argentina è stato il motivo per cui – secondo la soffiata di Aguilar – la FIFA gli ha assegnato il suo The Best, che a differenza del premio di France Football considera invece i risultati ottenuti nell'anno solare.

A differenza del Pallone d'Oro, da cui si sono scissi nel 2016, i Best Awards assegnano i vari riconoscimenti nelle diverse categorie non solo mediante i voti dei giornalisti (un gruppo selezionato di oltre 300 rappresentanti dei media), ma anche tramite le preferenze espresse dagli allenatori di tutte le nazionali del mondo, dai capitani e anche dai tifosi mediante la votazione sul sito della FIFA. Tutti concordi, secondo l'anticipazione: Leo Messi è The Best 2022.