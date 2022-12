Mbappè rompe il silenzio e da gran signore commenta i festeggiamenti sfacciati del Dibu Martinez L’attaccante francese dopo PSG-Strasburgo ha parlato per la prima volta delle esultanze eccessive del portiere dell’Argentina Emiliano ‘Dibu’ Martinez. Mbappé ha parlato anche di Messi.

A cura di Alessio Morra

Kylian Mbappé è già tornato in campo. A dieci giorni dalla finale dei Mondiali persa contro l'Argentina, l'attaccante francese è sceso in campo in un match di Ligue 1 tra Paris Saint Germain e Strasburgo. Mbappé è stato decisivo perché ha trasformato un calcio di rigore al 96′. Un altro rigore segnato per il bomber che, però, dopo la partita più che della sua prestazione e del match ha parlato di Emiliano Martinez, il portiere argentino che ha esagerato e non poco con le esultanze dopo la finale e che ha preso di mira proprio Mbappé nei calorosi festeggiamenti fatti con i tifosi in patria.

Ha segnato una tripletta in finale e non è riuscito a vincere il Mondiale. Mbappé in Qatar ahi lui ha stabilito un record, tre gol più uno ai rigori. Per quattro volte ha trafitto complessivamente Martinez, che dopo la partita ha conquistato la scena per una serie di episodi deprecabili. Prima l'esultanza volgare fatta nel momento in cui ha ricevuto il premio di miglior portiere, poi una serie di comportamenti tutt'altro che sportivi che hanno fatto arrabbiare chi ama lo sport e un certo tipo di sport. In particolare non è piaciuto quel bambolotto di pezza di Mbappé portato sul pullman durante i festeggiamenti e non è piaciuto nemmeno il ‘minuto di raccoglimento' per il francese negli spogliatoi dopo la finale.

Era inevitabile che a Mbappé, decisivo ancora una volta e al termine di una partita in cui il PSG ha giocato per oltre mezz'ora in dieci a causa dell'espulsione di Neymar, chiedessero qualcosa su Martinez. Il fuoriclasse transalpino che con grande signorilità ha evitato ogni tipo di polemica: "I festeggiamenti di Emiliano Martinez? Non è un mio problema. Non spreco energia per queste cose. La cosa più importante per me è dare il meglio di me stesso per il mio club".

Dopo di che Mbappé ha smorzato ogni tipo di polemica a distanza con Messi, polemiche nate a causa di alcuni gesti mal interpretati durante la finale: "Dopo la finale ho parlato con Leo e gli ho fatto i complimenti. È quello che ha cercato per tutta la vita e anch'io. E ora aspetto il ritorno di Leo, così continueremo a vincere insieme e a segnare più gol”.