Mbappé in una stanza riservata del Bernabeu per 15 minuti: cosa è successo dopo Real-PSG Dopo la gara tra Real e PSG, Mbappé si è fermato per circa un quarto d’ora in una stanza riservata nella zona degli spogliatoi del Bernabéu.

A cura di Vito Lamorte

Kylian Mbappé è stato il protagonista dello scontro tra Paris Saint-Germain e Real Madrid e PSG per 135 minuti. Il match d'andata e il primo tempo della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League lo hanno visto protagonista e i riflettori sono sempre stati puntati su lui, anche per le voci di mercato che lo vogliono sempre più vicino alla Casa Blanca in vista della prossima stagione. Alla fine del secondo confronto tra le due super potenze, però, gli elogi erano tutti da un'altra parte: Karim Benzema con tre gol ha ribaltato le sorti della contesa e ha qualificato per i quarti gli spagnoli. Il giovane attaccante del PSG alla fine della partita ha lasciato il terreno di gioco del Santiago Bernabéu molto deluso per la sconfitta e l'eliminazione ma, nel frattempo, le voci e i rumors sul suo futuro non si sono mai fermati.

Mbappé e Benzema sono molto amici e l'attaccante del Real ha aspettato il suo connazionale alla fine della partita per parlare con lui: i due hanno avuto un colloquio di circa 15 minuti, secondo quanto riportato dai media spagnoli, in una stanza vicina agli spogliatoi delle due squadre. A questa chiacchierata avrebbero partecipato anche la madre del calciatore del PSG e l'avvocato di Kylian, che dopo aver assistito al match nel un palco privato al Bernabéu sono stati accolti nell'area riservata ai giocatori dopo il fischio finale.

Il calciatore del Paris era molto deluso ma, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo MARCA, ha ascoltato con grande attenzione le parole di Benzema, da sempre uno degli sponsor principali per il suo arrivo Real Madrid: l'incontro colloquio si è svolto in un luogo piuttosto riservato, inaccessibile alle persone che gironzolavano per la zona.

Nonostante questo Mbappé è stato cordiale con le persone che hanno chiesto una foto o un autografo, dai tifosi ai dipendenti e ai giocatori del Real Madrid. Il calciatore del PSG e Benzema hanno avuto uno scambio di vedute prima del calcio d'inizio dell'andata nei corridoi del Parco dei Principi ma questa volta il tutto è parso molto più confidenziale e ha suscitato un grande clamore visto le voci sul trasferimento dell'ex monegasco a Madrid.

Kilyan aveva fatto già mostrato una certa curiosità per l'ambiente Real alla vigilia della partita, quando si era isolato per ammirare il nuovo Santiago Bernabéu. Ieri i tifosi dei merengues lo hanno acclamato fin dalla lettura delle formazioni, a differenza di Messi e Neymar. I supporter del Madrid lo hanno acclamato anche alla fine del match: dopo aver ringraziato la squadra e accompagnata fino al rientro negli spogliatoio, da una parte dello stadio si è levato il coro ‘Mbappé, Mbappé, Mbappé'.

A mettere il ‘carico' ci ha pensato Guti, simbolo del madridismo, che sul suo profilo di Instagram ha fatto un invito piuttosto specifico al francese: "Mbappé, la tua casa. Il Bernabéu ti aspetta e ora sai dove si vivono le notti magiche…".

Manca ancora qualche mese alla fine del contratto del calciatore di Bondy con il PSG ma quanto accaduto al Bernabeu potrebbe aver indirizzato, in maniera decisiva, la sua scelta per il futuro. Staremo a vedere.