Mbappé al Bernabeu si isola dai compagni e fa un gesto a favore di telecamere: Madrid ribolle Dopo la paura delle scorse ore, è arrivata la conferma: Mbappé sarà in campo contro il Real Madrid. Durante la rifinitura al Bernabeu il francese ha tenuto un comportamento che ha fatto molto discutere in Spagna.

A cura di Vito Lamorte

Kylian Mbappé ci sarà. Dopo tanti rumors e tante voci sulla possibilità che l'attaccante del Paris Saint-Germain non giocasse la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, il numero 7 del club francese si è allenato sul prato del Santiago Bernabéu e ha tirato via tutti i dubbi sulla sua presenza in campo domani.

La squadra di Mauricio Pochettino è arrivata questa mattina nella capitale spagnola per affrontare il secondo round contro i merengues e la rete dell'attaccante di Bondy nei secondi finali del match d'andata ha dato un piccolo vantaggio al PSG. Il focus era sulle condizioni fisiche di Mbappé, che lunedì ha ricevuto un pestone durante l'allenamento e nella giornata di ieri era stato dipinto un pessimismo esagerato a Parigi sulle condizioni del francese ma l'attaccante sarà presente nella sfida di ritorno contro il Real.

Già in mattinata RMC Sport aveva fatto sapere che il calciatore francese stava migliorando sempre di più, poiché il dolore che soffriva al piede era scomparso: l'attaccante del PSG è entrato nelle convocazioni diramate questa mattina ed è partito alla volta di Madrid insieme al resto dei compagni di squadra.

Mbappé è stato uno dei più acclamati quando la squadra francese è arrivata nell'hotel nella capitale spagnola, ovvero il famoso l'Eurostars Tower situato sul Paseo De La Castellana. Il colpo sul piede di Gueye aveva fatto temere il peggio ma la priorità di Mbappé è sempre stata quella di essere in campo contro il Real Madrid. Il giocatore è consapevole dell'importanza della partita e il suo unico obiettivo è vincere la Champions League con il PSG prima di trasferirsi proprio a Chamartín.

Nel pomeriggio Mbappé è sceso in campo al Bernabéu poco dopo le ore 18:00 e nei minuti precedenti alla seduta di rifinitura ha ammirato per qualche minuto la casa del Real Madrid, che è in fase di ristrutturazione e tra qualche mese potrebbe essere la sua nuova casa. Questo suo comportamento è stato notato da tutti: il francese per qualche secondo ha scrutato la cattedrale blanca e si è soffermato per un bel po' proprio sugli spalti vuoti dello storico stadio della capitale spagnola. Il suo acquisto è dato per scontato per il nuovo corso della Casa Blanca e a Madrid non vedono l'ora di vederlo con la loro camiseta.

Domani Kylian Mbappé farà parte dell'undici titolare del PSG, che avrà una sola missione: quella di raggiungere i quarti di finale di Champions League. Il calciatore francese giocherà davanti ad un pubblico che sarà, probabilmente, il suo dal prossimo luglio ma adesso c'è una storia tutta da scrivere.