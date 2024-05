video suggerito

Kahn invitato a sorpresa al Bernabeu dal Real Madrid: un anno fa il Bayern decise di licenziarlo Il Real Madrid ha deciso di invitare Oliver Kahn al Bernabeu ad assistere alla sfida contro il Bayern Monaco. L’ex portiere tedesco fu licenziato proprio dal Bayern a sorpresa al termine della passata stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Oliver Kahn sarà presente al Bernabeu in occasione della semifinale di ritorno di Champions tra Real Madrid e Bayern Monaco. L'ex portiere dei bavaresi è stato però invitato da Florentino Perez e dal club spagnolo e non dai tedeschi per assistere a questa sfida. Per qualcuno è una mossa a sorpresa, per altri una semplice cortesia. Secondo la BILD in programma ci sarebbe anche un incontro tra lo stesso Kahn e il Bayern dopo il licenziamento a sorpresa avvenuto lo scorso anno quando l'ex portiere fu sollevato dal ruolo di amministratore delegato del club.

Insieme a lui anche a Hasan Salihamidzic fu dato il benservito costretto a lasciare il ruolo di direttore sportivo. Tutto accaduto a seguito dell'incredibile rivoluzione societaria nel club bavarese: poche ore dopo la vittoria all'ultimo respiro della Bundesliga nella scorsa stagione. Kahn fu molto polemico per quanto accaduto: "Avrei voluto festeggiare il titolo ma mi è stato proibito". Stasera saranno tutti faccia a faccia ma con l'imbarazzo di sapere che la presenza di Kahn al Bernabeu sia stata voluta dal Real Madrid e non dal Bayern Monaco.

Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic entrambi licenziati dal Bayern al termine della passata stagione.

È la prima volta che Kahn assiste a una partita del Bayern dopo quanto accaduto lo scorso anno. In realtà l'ex portiere era già tornato all'Allianz Arena dopo il suo licenziamento. Ma non a una partita: ha invece reso l'ultimo omaggio a Franz Beckenbauer durante la cerimonia commemorativa allo stadio nel gennaio 2024. Questa sera invece vedrà nuovamente da vicino la sua ex squadra giocare dopo il pareggio per 2-2 all'andata in Germania. E pensare che il presidente onorario del Bayern definì un "grave errore" ingaggiare Kahn in quella posizione.

Nonostante tutto però Kahn di recente ha dichiarato alla BILF di seguire ancora le vicende del Bayern: “Sono ancora un tifoso del Bayern, sarà sempre così – ha spiegato – Non seguo più gli affari quotidiani, mi concentro su altri argomenti e viaggio molto. Se si presenterà l’occasione, ovviamente guarderò le partite”. Da capire ora cosa accadrà, se realmente Kahn dovesse presentarsi al Bernabeu accettando l'invito del Real Madrid, quando incrocerà lo sguardo di coloro i quali hanno pensato bene di sollevarlo dall'incarico al Bayern allontanandolo immediatamente.