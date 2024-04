Ancelotti fiducioso per il ritorno ma bacchetta il Real: “Bayern al loro livello migliore, noi no”

video suggerito

Carlo Ancelotti è soddisfatto a metà dopo il pareggio 2-2 del suo Real Madrid contro il Bayern Monaco nell'andata delle semifinali di Champions League. Il tecnico delle Merengues ha ammesso di non aver visto la partita migliore da parte dei suoi giocatori: "Avevamo più energie alla fine, siamo soddisfatti a metà – spiega ai microfoni di Sky – Credo che loro abbiano giocato al loro miglior livello, noi no, siamo stati lenti nel gioco". Paradossalmente il tecnico italiano spiega che quando il Real è andato sotto di due gol è riuscito poi ad avere una reazione ottimale.

"Quando abbiamo cominciato a giocare bene ci hanno fatto due gol ma siamo stati bravi a reagire portando a casa un pareggio buono – continua ancora Ancelotti – Kroos? Inutile spendere parole per lui, un grande, troppo importante per noi e ha fatto un assist che in pochi sanno fare ma anche Vinicius ha fatto un gran movimento". Chi invece non è sempre essere ai suoi livelli è stato sicuramente Bellingham: "Non ha fatto una partita al suo livello – spiega – aveva i crampi dopo un'ora ma tutta la squadra non ha entusiasmato".

Nulla di cui preoccuparsi è chiaro, e per questo Ancelotti spiega: "Siamo alla fine della stagione e siamo vicini a giocare un'altra finale ma credo che la prestazione della squadra sarà migliore al ritorno – continua ancora – Il Bayern ha mostrato grande qualità, davanti sono molto forti e bisogna stare attenti". Il pareggio, specie dopo l'eliminazione della regola del gol fuori casa, resta dunque da giocare tutta al Bernabeu:

"Qualificazione aperta ma abbiamo passato dei brutti momenti, abbiamo avuto più energia quando siamo stati in svantaggio" aggiunge Ancelotti a Mediaset. Il tecnico delle Merengues è rimasto sorpreso anche dall'inizio di gara dei bavaresi: "Non era studiato nulla, eravamo stati molto passivi, abbiamo sofferto" ha concluso il tecnico che ha poi elogiato Vinicius: "Sta facendo le fortune del Real Madrid così come in passato ha fatto già Cristiano Ronaldo anche se sono due giocatori molto diversi".