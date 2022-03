Mbappé tradito da un compagno: colpo durissimo in allenamento, rischia Real Madrid-PSG Ansia in casa Paris Saint-Germain per le condizioni di Kylian Mbappé che ha rischiato di rimediare un grave infortunio. Apprensione in vista del ritorno in Champions contro il Real.

A cura di Marco Beltrami

Due sconfitte nelle ultime due trasferte per il Paris Saint-Germain nel campionato francese. Non proprio il modo migliore di approcciarsi al delicato match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in casa del Real Madrid per la squadra di Pochettino che ha comunque già ipotecato la Ligue 1. A rovinare l'atmosfera in casa Bleus nella marcia d'avvicinamento al big match del Bernabeu in programma mercoledì, è arrivata anche la brutta notizia dell'infortunio in allenamento di Kylian Mbappé. Le condizioni dell'attaccante, match-winner nella sfida d'andata contro le merengues preoccupano il PSG.

Ripresa dei lavori tutt'altro che serena dunque in casa della squadra della Tour Eiffel. Durante l'allenamento odierno, Kylian Mbappé è finito ko. In occasione della sfida interna a ranghi ridotti, la stella del Paris Saint-Germain è stato costretto ad abbandonare la seduta. Il motivo? Un infortunio rimediato dopo un contrasto molto duro: Mbappé ha controllato la sfera e stava cercando di liberarsi degli "avversari", quando però ha ricevuto un pestone involontario da Gueye. Il centrocampista ha calpestato il piede sinistro dell'ex Monaco, rimasto sotto i tacchetti dell'avversario. Mbappé dopo il contatto si è lasciato andare ad un urlo che ha subito spaventato tutti.

Un colpo durissimo per Mbappé che immediatamente si è accasciato al suolo dolorante richiamando l'attenzione dello staff medico. Momenti di grande apprensione per l'attaccante francese trasportato fuori dal campo per le cure del caso e poi a seguire negli spogliatoi per i controlli. Inizialmente si è parlato anche del timore per una possibile frattura figlia della botta ricevuta. Le prime indicazioni provenienti da fonte vicine al club, e riportate dalla stampa transalpina sono rassicuranti: al momento sembra essere scongiurato il rischio di un infortunio molto grave (anche se saranno fondamentali esami più approfonditi), anche se si teme in vista della Champions.

Al momento infatti la presenza di Mbappé contro il Real Madrid resta a rischio. Nel caso si dovesse trattare di una forte contusione come sembra, sarà molto difficile un completo recupero per la supersfida contro le merengues. Il confronto dunque perderebbe il suo principale protagonista. Non bisogna dimenticare che Mbappé è il primo obiettivo del Real per la prossima stagione. Al Bernabeu tutti gli occhi sarebbero puntati dunque su di lui, dopo il gol decisivo per l'1-0 dell'andata.