Martin Adam preso in giro per la stazza da vichingo: “Mi fanno vedere i meme, ci rido sopra”

"Ci rido sopra". Martin Adam è l'attaccante dell'Ungheria che domani scende in campo per la seconda partita del Girone A degli Europei contro la Germania. La sua stazza da rugbista non è passata inosservata: indossa la maglia numero 9, è alto 191 cm, pesa quasi 90 kg, ha una struttura fisica imponente. E la conferenza stampa alla vigilia della gara contro i tedeschi gli ha offerto l'opportunità per togliere un sassolino dalla scarpa, rispondere all'ironia che ha caratterizzato il suo ingresso in campo negli ultimi 20 minuti della gara con gli elvetici.

"È perfetto per partecipare a un film sui vichinghi", ha scritto un utente sui social alludendo anche alla barba folta e ai capelli rasati. "È l'attaccante più difensore centrale che abbia mai visto", ha aggiunto un altro per spiegare quanto fosse sorpreso di vederlo nel reparto offensivo per la presenza scenica.

Dopo la scoppola (3-1) presa con la Svizzera, i magiari non hanno scelta: devono vincere a tutti i costi con la Germania (che al debutto hanno rifilato 5 reti alla Scozia) o, almeno, non perdere per poi giocarsi tutto proprio contro la selezione di Steve Clarke.

Adam parla anche di questo ma c'è un argomento che ha particolarmente a cuore, spiegando cosa prova nel vedere tutti quei ‘meme' che circolano su di lui in Rete, tra chi lo ritiene una ‘forza della natura' e chi invece inadeguato. Non è certo la prima volta che affronta questioni del genere.

"Certo che li ho visti – ha ammesso alla vigilia dell'incontro -. Alcuni li vedo direttamente sul mio telefono. Un po' mi infastidiscono anche se in genere mi faccio una risata e vado avanti. Sono nato così". Non è certo la prima volta che si parla del fisico di Adam, gli scampoli i match contro la Svizzera hanno rappresentato l'ennesima occasione per prendersi gioco a sua volta dei suoi detrattori, tra cui anche quelli che fanno battute offensive sul suo conto.

"Questo è il mio corpo. Non posso cambiarlo. È la mia genetica. Questo è tutto quello che posso dire". Fa uno sbuffo e va oltre. Adam, 29 anni, gioca per l'Ulsan HD nella K-League sudcoreana, e da molti suoi fan è stato descritto come un "talento unico nel suo genere". Lui ci ha fatto l'abitudine e preferisce pensare esclusivamente alla partita contro la Germania che vale moltissimo.

È il classico incontro da dentro o fuori. Un appuntamento speciale per l'attaccante ungherese che nel 2020 (nell'edizione degli Europei vinti dall'Italia) guardò le partite del torneo continentale solo dal divano. "Certo che sono motivato, agli ultimi Europei ero a casa a bere birra".